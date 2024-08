Andrea Delogu: “Dopo il divorzio sentivo di aver fallito, per mesi ho dovuto capire chi fossi”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Andrea Delogu si prepara a un nuovo impegno in Tv. Dal prossimo autunno la vedremo tutti i giorni nei pomeriggi di Rai2 con La Porta Magica. Per lei si tratta di una nuova avventura professionale, che coincide con un momento particolarmente sereno della sa vita, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera in cui, raccontandosi nei suoi 42 anni si dice sostanzialmente risolta dalle difficoltà che l'avevano condizionata sino a qualche anno fa.

Il periodo della separazione

Il momento più duro, quello della separazione da Francesco Montanari, che ha generato una crisi non indifferente che lei non fatica a raccontare: "Quando ho divorziato (nel 2020 dall'attore Francesco Montanari; ndr) ho avuto un periodo complicato. Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo. Per mesi ho dovuto capire chi fossi. È stato un percorso molto lungo, ho pianto tantissimo, sono stata giorni interi a guardare il soffitto, non sapevo più cosa mi piaceva. Mi ricordo ancora quando il papà di una mia amica, avevo 31 anni, mi disse “sei un po’ vecchia, chi ti prende più adesso”.

La ritrovata serenità, le paure di oggi

Delogu aggiunge, parlando di quei mesi: "Ero sola e le sue parole continuavano a rimbalzarmi in testa […] Poi, però, mi sono guardata allo specchio e ho capito quanto valessi. Da quel momento è iniziato il mio cambiamento, ho ricominciato da me". Non a caso ammette che oggi, nel pieno della sua serenità, La paura più grande "è tornare in quel buco nero in cui non sapevo più che tipo di persona fossi. Questo timore mi ha spinta a dire, e a capire, quanto vorrei aiutare le persone che si sono trovate, almeno una volta nella vita, nella mia stessa situazione".

Nonostante questo, il rapporto con Montanari è rimasto e Delogu ha ribadito in passato la sua stima per lui, sottolineando anche che ha conosciuto il nuovo compagno: "Francesco è una persona stupenda e ha conosciuto Luigi, si sono presi un caffè". Il matrimonio tra i due non è finito per cause esterne ma "perché si è spento l'amore" e, ha ribadito l'attrice, "non è stata colpa di nessuno".

La relazione con Luigi Bruno

Da tempo, ormai, Andrea Delogu ha una relazione con Luigi Bruno. Una storia che si vive evitando pressioni, come la fatidica domanda sulla famiglia: "Mi sento bene così. Con il mio ex marito avevamo pensato di allargare la famiglia, ma adesso le dico: se un giorno arriverà un figlio ne sarò felice, altrimenti va bene lo stesso. Senza fretta. Seguo quello che la natura e il destino decideranno per me".

