video suggerito

Andrea Bocelli temerario sul windsurf, con lui c’è la moglie e manager Veronica Berti Andrea Bocelli si diverte a largo della costa di Capri a bordo del suo yacht, dilettandosi anche con il windsurf, come dimostrano le foto del settimanale Chi. Con lui, come sempre, anche la moglie e manager Veronica Berti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nelle acque di Capri, tra yacht, barche e turisti, si staglia la vela di un windsurf, a guidarlo c'è Andrea Bocelli. Il tenore più famoso del mondo, si concede il meritato relax dopo un anno particolarmente intenso, ricco di eventi e anche di festeggiamenti dedicati alla sua carriera. Agile e pronto a risolvere qualsiasi difficoltà, eccolo ripreso dal settimanale Chi, mentre manovra la tavola, sorvegliato dalla moglie Veronica Berti che non lo abbandona nemmeno un secondo.

Le prodezze di Andrea Bocelli con il windsurf

Ovviamente, come si evince dalle foto pubblicate sul settimanale, non sono soli. Con loro infatti c'è la figlia Virginia, insieme ad altre due amiche, che i genitori le hanno permesso di invitare affinché possano godersi le meritate vacanze a bordo della loro Stella del Nord, lo yacht che Bocelli ha acquistato nel 2019, che gli permette di raggiungere i luoghi più disparati. Ed è in questo momento che il tenore decide di cimentarsi in un nuova disciplina sportiva, dopo essersi dilettato cavallo e anche in bici, eccolo pronto ad affrontare le onde con destrezza, senza timore e con quella capacità di stupire che da sempre lo caratterizza. Dopo una breve vacanza caprese, la coppia tornerà a Forte dei Marmi, dove i due hanno uno stabilimento balneare, l'Alpemare, quest'anno premiato come il primo d'Italia.

Il tenore ha da poco festeggiato i trent'anni di carriera a Lajatico, organizzando tre giorni tra concerti ed eventi, circondato da amici, ma anche da volti noti del panorama internazionale come Johnny Depp, Ed Sheeran e tantissimi altri che hanno voluto rendere omaggio ad Andrea Bocelli, la cui voce è apprezzata in ogni parte del mondo. Una staffetta di eventi carichi di emozioni, che la moglie commenta così: "Siamo vivi, non so come abbia fatto mio marito, è una forza della natura ci metterà sotto terra tutti, come diceva mia nonna. È stata lunga, l'abbiamo presa non dico sottogamba, ma un po' flowing with the river".