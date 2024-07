Parata di vip per la festa di Bocelli: il flauto di Sheeran, la sculacciata a Ramazzotti e una foto cult Andrea Bocelli ha festeggiato i 30 anni di carriera con una tre giorni nel Teatro del silenzio a Lajatico piena di Vip, da Ed Sheeran a Johnny Depp passando per Will Smith e tantissimi colleghi italiani. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia, Johnny Depp, Ed Sheeran, Russell Crowe, Will Smith e il figlio Jaden.

Da qualche giorno stanno girando video e foto divertenti che vedono protagoniste molte star italiane e internazionale che hanno raggiunto il Teatro del Silenzio, ovvero l'anfiteatro naturale ricavato a Lajatico e nato per volontà di Andrea Bocelli. Ed è proprio per celebrare i 30 ani del tenore italiano che artisti che vanno da Ed Sheeran a Will Smith, passando per Laura Pausini, Brian May, Johnny Depp, Russell Crowe e tanti altri si sono riuniti: il 15, il 17 e questa sera si sono alternati sul palco tanti artisti per duettare con quello che è uno degli artisti italiani più amati al mondo, l'unico, probabilmente, in grado di unire a casa sua alcuni degli attori e cantanti più rilevanti al mondo.

A Lajatico, infatti sono arrivati artisti, tra cui: Ed Sheeran, Brian May, Johnny Depp, Russell Crowe, Placido Domingo, Jose Carreras, Lang Lang, Jon Batiste, Zucchero, Eros Ramazzotti, Elisa, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Shania Twain, David Foster, Matteo Bocelli, Nadine Sierra, Sofia Carson oltre ai figli, ovviamente. Ovviamente da queste tre serate sarà estratto un docufilm che uscirà il prossimo autunno, intitolato "ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION" e sarà diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell'Emmy Award Sam Wrench (che ha recentemente diretto Taylor Swift nel docufilm "The Eras Tour") e prodotto da Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions e CitySound & Events e distribuito nelle sale da Fathom.

Da sinistra: Giorgia, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti ed Elisa

Per adesso, però, sui social di Bocelli e dei suoi ospiti si possono già vedere alcune performance ma anche qualche backstage divertente. Alcuni sono anche diventati già virali: a parte una foto iconica che mostra, assieme, Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro, c'è il video, ripreso da Giorgia, di Pausini ed Elisa che sculacciano (sic) Ramazzotti, mentre sullo sfondo si. vedono Zucchero che osserva Jon Baptiste che lascia il pianoforte a Bocelli. E poi c'è un video in cui Andrea Bocelli suona il flauto traverso davanti a Will Smith e Ed Sheeran che, scherzando, tenta, senza riuscirci, di suonarlo a sua volta. Insomma, non solo duetti, ma anche siparietti iconici che probabilmente entreranno a far parte del documentario e che per ora ci si può godere sui profili Instagram dei diretti interessati.

Prima dell'evento, poi, Bocelli aveva preparato il pubblico con l'annuncio del nuovo album, ovvero "Duets" (Decca Records/Sugar Music), in uscita il prossimo 25 ottobre in cui sono riunite molte collaborazioni fatte in questi ultimi tre decenni oltre ad alcuni brani nuovi, in una raccolta di 32 canzoni. Tra gli ospiti ci saranno anche: Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia e Luciano Pavarotti, insieme a nuovi duetti registrati appositamente per questo album con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli e Hans Zimmer.