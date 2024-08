Elisa Isoardi: “Con Salvini amore totalizzante. Mia madre crede che non avrò figli, ma io mi basto da sola”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate della tv, dove ormai è alle prese con la conduzione di Linea Verde. In un'intervista rilasciata al settimanale Gente si è aperta anche parlando del suo privato, rivelando di non aver più provato un amore così forte come quello che la legava a Matteo Salvini, ma di essere arrivata alla consapevolezza di "bastarsi da sola".

Come vive oggi l'amore Elisa Isoardi

Dopo la fine della relazione con il leader della Lega, conclusasi ormai nel 2018, pur avendo avuto delle frequentazioni Elisa Isoardi ha dichiarato di non essere più riuscita a provare quelle stesse sensazioni vissute in quattro intensi anni insieme: "Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare" ha rivelato. Con una grande sicurezza in sé stessa e nelle sue potenzialità, però, dice: "Mi basto da sola, la cosa mi piace e insieme mi spaventa: quando ci si abitua così, e si sta bene, si diventa tanto selettivi".

Cercare un compagno non è un'impresa facile, soprattutto perché dopo aver sofferto e aver conosciuto anche le parti più nascoste della sua persona, la conduttrice sente di voler accanto solo qualcuno che possa completarla, possa essere un valore aggiunto:

Solo uomini completi, risolti, che non entrano in competizione. E questo mix è difficile da trovare. Oggi le donne sono super emancipate e spesso loro non reggono il confronto. Non sono una preda! Di solito sono io che scelgo quando aprirmi a una persona che mi piace. Non sono passiva, sono parte attiva nel decidere chi frequentare.

Elisa Isoardi, fonte Instagram

L'idea della maternità

Altra questione della quale Isoardi parla apertamente è la maternità. Già in una precedente intervista aveva dichiarato di non essere intenzionata ad averne in questo momento della sua vita, definendolo "un atto egoistico" e al settimanale racconta anche cosa pensa la sua famiglia a riguardo: "Secondo mia madre io non farò mai figli, mi vede troppo concentrata sul lavoro. Invece mio padre a volte mi chiede come mai non gli presento qualcuno. Di mentalità è antico, per lui non sono single, sono proprio zitella. Ma che ci posso fare? La mia realizzazione non passa necessariamente attraverso la coppia".