Elisa Isoardi: “Senza Tv ero smarrita. Diventare madre? Sarebbe un atto egoistico” La conduttrice di Linea Verde ha parlato in diverse interviste della sua situazione attuale, spiegando di essersi in qualche modo ritrovata grazia al lavoro. Ragion per cui non immagina cambiamenti importanti anche sulla vita privata e la maternità: “Tutto può succedere, ma questa per ora è una decisione presa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Elisa Isoardi è stata ospite dell'ultima puntata della stagione del programma di Francesca Fialdini, "Da Noi… a Ruota Libera". La conduttrice di Linea Verde si è raccontata nella domenica pomeriggio di Rai1, ripercorrendo soddisfazioni e delusioni, professionali e personali, degli ultimi anni. Anni per certi versi complessi, visto che ha raccontato a Fialdini anche cos'ha imparato quando non era presente in televisione.

Elisa Isoardi e la lontananza dalla Tv

In questa intervista a Da Noi… a Ruota Libera, Elisa Isoardi ha spiegato: "Oltre al lavoro quello che mi gratifica di più è l’affetto del pubblico. Se dietro allo schermo riesci a creare empatia, poi, non c’è più alcun filtro quando incontri le persone per strada". Elisa Isoardi quindi non ha negato di aver percepito un senso di smarrimento nel periodo in cui si è trovata costretta a stare lontana dalla televisione, soprattutto nei mesi succeduti alla chiusura improvvisa de La Prova del Cuoco: "Io ho basato tutto sul mio lavoro, penso che ogni donna si debba emancipare anche attraverso il suo lavoro e, poi, è cambiato il mio approccio". Isoardi ha infatti spiegato che quel periodo di stop ha contribuito a spingerla a un nuovo modo di concepire il lavoro, soprattutto nei legami umani che si sviluppano:

Quando ti ritrovi a casa, hai la possibilità di osservare e capire tante cose. Prima, io non creavo tante relazioni con i colleghi ma il segreto è proprio quello di creare sintonia con gli altri.

Elisa Isoardi e la maternità: "Per ora non ci penso"

Poche ore prima, in un'intervista a Libero, Isoardi aveva affrontato anche un altro tema, quello della maternità: “Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al cento per cento alla famiglia”. Quindi la conduttrice ha spiegato meglio la sua posizione: “"Tutto può succedere, ma questa per ora è una decisione presa […] Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. È stata una bella emozione sentirmi capita”.