Elodie: “Durante una gara di Andrea Iannone mi hanno cacciata dal box. Ora mi fanno stare da sola”

A cura di Gaia Martino

Elodie, ospite di Mara Venier a Domenica In oggi, domenica 23 marzo 2025, ha parlato della sua vita oggi, del successo e dell'amore che prova per Andrea Iannone. La cantante è ormai nota anche per i suoi ruoli al cinema: "Fare l'attrice mi piace da morire, recitare è un'esperienza incredibile, empatica, e per me raccontare la storia di altre donne è un'occasione da non perdere", le parole. Spesso presente alle gare del fidanzato, ha raccontato che una volta la cacciarono dal box per "il mio carattere".

L'intervista di Elodie a Domenica In

"In 10 anni è cambiata la mia vita, non potevo immaginarlo. Non pensavo di riuscire a fare questo mestiere. Nel tempo sono migliorata, sono felice di aver potuto fare un percorso di crescita" ha raccontato Elodie a Domenica In oggi, 23 marzo 2025. Con Mara Venier ha ripercorso, con una clip, la sua ascesa verso il successo durante la quale si è raccontata a 360 gradi. "Odio le persone che non hanno il coraggio di essere loro stesse, io non giudico. Ogni storia ha la sua dignità, il suo diritto di esistere. Io amo gli errori, e questo devo al mio pubblico, l'onestà. Io sono questa, se mi scegli stai scegliendo qualcosa di autentico" ha commentato. In questo periodo "sono diventata più emotiva in questo periodo, mi rendo conto di quanto la vita ti sorprenda. Il mio passato lo amo, lo guardo con altri occhi. Il tempo cambia il modo di guardare il dolore, e questo è il regalo più grande che poteva farmi la vita" ha aggiunto. Ricordando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, ha dichiarato:

A Sanremo sono stata bene, è stato diverso perché non riuscivo a mantenermi, a controllare come sono. Feci lo show qui, io mi sono divertita di più la domenica qui.

L'amore per Andrea Iannone e per i genitori

"Andrea era in Australia" quando lei era a Sanremo. Era fuori per una gara, una delle poche che è stata costretta a perdersi. A tal proposito ha raccontato: "Sono competitiva e mi piace andare a vedere le gare. Mi mette adrenalina. Faccio il tifo per lui, ma non sto in apprensione". "Sono tesa, nessuno deve parlare. Una volta mi hanno cacciato dal box per il mio carattere, appena qualcuno parlava io lo guardavo male. Dovevano stare tutti zitti. Ora mi chiudono in un track, rimango da sola ormai. Ma va bene", ha aggiunto scherzando.

Con il fidanzato, pilota di Moto GP, è stato amore a prima vista.

Quando l'ho visto ho capito che volevo stare con lui, volevo renderlo felice. Aveva gli occhi grandi, belli e dolci, ma malinconici. Io mi ci sono tuffata. Io penso che quando entro nella vita delle persone la miglioro, penso di avere un'energia positiva. Sarà una mia convinzione, ma sono molto protettiva, generosa.

Elodie ha poi parlato dei suoi genitori: "Quando siamo adolescenti quanto scontro c'è con i genitori? Oggi che sono una donna, li amo come esseri umani. Non voglio che loro siano i genitori, voglio che siano liberi dall'essere genitori, liberi dagli errori che fanno tutti i genitori". La sua mamma si è sposata recentemente con il compagno che fa parte della sua vita da oltre 7 anni: "Mamma si è sposata da poco con Francesco, un uomo stupendo. Stavano insieme da 7 anni, lui l'ha aiutata tanto. L'ha compresa, e io lo ringrazio perché mamma ha sofferto tanto e vederla sorridere ora a 60 anni è molto importante. Ora siamo amiche, ci raccontiamo tutto", le parole.