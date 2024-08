video suggerito

Federica Sciarelli: "Denunciai chi scrisse di un mio flirt con Cossiga, col risarcimento comprai casa" Federica Sciarelli ricorda il periodo in cui, giovane cronista, le fu attribuito un flirt con l'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga: "Rimasi malissimo, volevo mollare tutto. Mi consigliarono di non denunciare ma io ero determinata ad avere la verità".

A cura di Stefania Rocco

Federica Sciarelli era all’inizio della sua carriera da giornalista quando le fu attributi un flirt con Francesco Cossiga, ex presidente della Repubblica. Un’indiscrezioni rivelatasi falsa che, tuttavia, rischiò di minare il suo percorso e di toglierle credibilità. Per questo, racconta in un’intervista al Corriere, Sciarelli decise di denunciare:

Mi infuriai. Dissi a Cossiga “Io faccio causa”, lui: “Fai bene, quando vincerai, mi offrirai champagne”. La causa fu molto dura, io rimasi malissimo per quell’articolo, falso e calunnioso. Ero una ragazza giovane che aveva vinto un concorso e quel pezzo mi ferì immensamente. Pensai: “Che schifo d’ambiente”, volevo mollare tutto. Ma andai avanti. Perfino Curzi mi consigliò di non fare causa, “tra giornalisti non si fa” mi suggerì, ma io ero determinata ad avere la verità. Da una parte c’ero io, giovane cronista e dall’altra parte la corazzata della Mondadori, con gli avvocati della Mondadori. La loro linea di difesa fu che la relazione con Cossiga era una battuta. Io ero sempre più furiosa. Se avessi incontrato Piroso (autore dell’articolo, ndr) non so che gli avrei fatto. Poi però lui si è scusato pubblicamente e disse: “Mi dispiace aver scritto quelle cose su Sciarelli”. Quell’episodio mi ha insegnato che bisogna tenere la barra dritta nella vita. Ho avuto un risarcimento incredibile, e ho comprato casa. Poi tanta soddisfazione. Ero in lacrime. Lo dissi subito ai miei genitori, papà stava molto, molto male. Riuscì solo a dirmi: ”Complimenti Federica”, poi entrò in coma.

Il rapporto con il figlio Giovanni: “L’ho cresciuto da sola”

“Se sa che parlo di lui… “, risponde Sciarelli quando le chiedono di descrivere il rapporto con il figlio Francesco, "Ha 28 anni, è alto, biondo, occhi azzurri: è bello come il sole. L’ho cresciuto da sola, mi sono separata subito da Sergio, il papà, ma abbiamo un ottimo rapporto. Se è stata dura? All’inizio sì. Facevo il Tg3 delle 19, e anche il Tg notturno. Che adesso è a mezzanotte, una volta andava in onda anche all’una e mezzo. Ero distrutta. La mattina dovevo comunque alzarmi per portarlo all’asilo. Ero stravolta, ma felicissima di essere mamma. Se non fosse andata male la vita sentimentale, ne avrei fatti una decina di figli. Dico sempre a tutte: fate figli. Alle volte faccio pure gaffe perché lo dico a donne che hanno un’età improbabile”.

Federica Sciarelli resta in Rai: “Cairo mi vorrebbe su La7”

Sul fronte professionale, Sciarelli confida l’intenzione di restare saldamente al timone di Chi l’ha visto: “Io ho dato tanto a ‘Chi l’ha visto?’ e ‘Chi l’ha visto?’ ha dato tanto a me. Non farei mai uno sgarbo così alla Rai. Anche se ho un ottimo rapporto con Urbano Cairo che avrebbe piacere ad avermi su La7; poi adoro Mentana e lavorerei volentieri con lui. Ma resto qui”.