video suggerito

Elisabetta Gregoraci innamorata di Giulio Fratini, la reazione alle foto del flirt con Basciano Raggiunta dal settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci ha smentito il presunto flirt con Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni. I due erano stati paparazzati insieme durante una gita in barca a Capri, apparendo piuttosto complici e intimi. “Eravamo tante persone, ci sono foto e video che lo dimostrano”, ha spiegato la showgirl. Nel suo cuore solo il fidanzato Giulio Fratini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nessun presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni. Recentemente, il settimanale Diva e Donna aveva pubblicato alcun scatti in cui la showgirl e il dj erano apparsi vicini e complici durante una gira in barca a Capri, tanto che sembrava si stessero addirittura dando un bacio. Alle pagine del settimanale Chi, però, la diretta interessata ha smentito tutto, ribadendo che la storia d'amore con il fidanzato Giulio Fratini procede a gonfie vele e nella sua vita non c'è nessun altro uomo.

Elisabetta Gregoraci smentisce la vicinanza ad Alessandro Basciano

"Eravamo tante persone in barca, ci sono foto e video che lo dimostrano. Non sono mai stata sola con lui in mezzo al mare", ha spiegato Elisabetta Gregoraci raggiunta dal settimanale di Alfonso Signorini. La showgirl smentisce quindi le foto di Diva e Donna, che l'hanno paparazzata in barca con Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni. Nessuna uscita romantica o liason tra loro, ma soltanto un pomeriggio passato in compagnia di altre persone, come Rosa Perrotta, Antonella Fiordelisi e Pietro Tartaglione, per girare contenuti per uno sponsor.

L'amore con il fidanzato Giulio Fratini

Foto dal settimanale Chi

Nel cuore di Elisabetta Gregoraci, quindi, c'è spazio solo per un uomo: il fidanzato Giulio Fratini. I due sono una coppia da più di due anni e sono innamorati e felici. Come mostrano gli scatti di Chi, "gli unici baci" che la showgirl ha dato a Capri, in barca, sono al compagno. Le foto pubblicate dal settimanale risalgono allo scorso giugno. Sulla sua vita privata, l'ex moglie di Flavio Briatore aveva precisato: "Va tutto bene, da questo punto di vista sono noiosa, è così da due anni". La coppia si sta ora godendo qualche settimane di relax e, dopo l'isola napoletana, si è rivista per trascorrere una vacanza a Lampedusa, in Sicilia. Lei abita stabilmente a Monte Carlo, lui invece è di Firenze, ma la distanza non ha mai rappresentato un problema, tanto che sembrano aver trovato il loro perfetto equilibrio.