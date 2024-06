video suggerito

Andrea Iannone: "Elodie? Una fortuna ma su famiglia e figli niente progetti, sono già stato male 2 volte" Andrea Iannone frena a proposito della possibilità di immaginare una famiglia con la compagna Elodie: "Non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte".

A cura di Stefania Rocco

Andrea Iannone si conferma innamoratissimo della compagna Elodie pur frenando circa la possibilità di pensare a una famiglia. Intervistato da Repubblica, il pilota risponde alle domande a proposito della fidanzata, rifiutandosi però di anticipare i progetti per il futuro. “Lei è leggera, semplice. Allegra, solare. Che meraviglia e che fortuna vivere con lei”, sono le parole utilizzate da Iannone per descriverla. Poi lo stop quando si fa riferimento alle recenti dichiarazioni della cantante a proposito della possibilità di congelare i suoi ovuli:

Non rispondo, non mi fregate: altrimenti comincia un assurdo teatrino sui giornali. Famiglia, figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro: non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia.

Le due donne nel passato di Andrea Iannone

Andrea non ha specificato quali siano le donne alle quali fa riferimento quando parla delle due relazioni passate che gli hanno fatto male. Le più note sono certamente quelle vissute con Belén Rodriguez e con Giulia De Lellis, entrambe sue ex compagne. In ambo i casi, Iannone non hanno fatto mistero di essere molto innamorato ma entrambi quei legami sono falliti. Sembra però che il pilota sia rimasto in ottimi rapporti con entrambe le sue ex fidanzate. Belén ha recentemente commentato una foto postata da Elodie in cui compariva accanto al motociclista, dimostrando di fare il tifo per la coppia. Anche Giulia, in più occasioni, ha fatto sapere di avere mantenuto un ottimo rapporto con l’ex compagno.

Elodie: “Matrimonio? Strano che due innamorati debbano firmare un contratto”

Proprio recentemente, Elodie era apparsa titubante all’idea di sposarsi. Intervistata da Vanity Fair, la cantante si era detta non particolarmente interessata al matrimonio e aveva aggiunto di non esserlo mai stata nemmeno da giovanissima, avendo idea precisa sul tema: “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”.