Elodie e Andrea Iannone si baciano a letto: la foto che allontana le voci di crisi

Crisi smentita – o forse rientrata – tra Elodie e Andrea Iannone. A intervenire sulle indiscrezioni circolate con insistenza nelle ultime settimane è stata la stessa cantante che, attraverso le sue Instagram Stories, ha pubblicato una foto di un bacio con il compagno, scattata mentre i due sono a letto, uno di fronte all’altra. Un gesto eloquente che sembra mettere a tacere le voci incontrollate su una possibile separazione.

La Instagram story postata da Elodie

La presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone

Le voci di una crisi tra Elodie e Iannone erano cominciate a circolare qualche settimana fa, alimentate dall’assenza di foto di coppia sui rispettivi profili social.

“Sono in crisi, lui si sente trascurato”, avevano raccontato fonti anonime, suggerendo che il legame tra i due fosse in una fase delicata. A rafforzare le indiscrezioni, alcune uscite pubbliche separate: gite fuori porta e giornate trascorse insieme agli amici, ma mai in coppia. Dettagli che avevano contribuito ad alimentare i sospetti.

Le voci su un ritorno di fiamma con Marracash

Parallelamente alle ipotesi di rottura con Iannone, si erano diffuse anche indiscrezioni su un presunto riavvicinamento tra Elodie e l’ex compagno Marracash, l’uomo del quale, nel 2022, la cantante aveva dichiarato: “Nessuno sarà mai alla sua altezza”. Nessuna prova concreta, però: nessuna foto insieme, né incontri documentati.

A far parlare era stata la scelta di Elodie di inserire in scaletta, durante il suo show a San Siro dello scorso 7 giugno, la canzone “Niente canzoni d’amore”, scritta e cantata da Marracash nel 2015 e reinterpretata da lei nel 2020, quando stavano ancora insieme. Un’attenzione che era bastata a riaccendere i riflettori su una possibile riconciliazione, mai confermata. La foto postata da Elodie con Iannone – il primo scatto insieme dopo settimane di silenzio – sembra oggi chiudere il cerchio.