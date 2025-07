Elodie e Andrea Iannone sono tornati insieme più forti di prima: le foto in vacanza con Diletta Leotta

Elodie e Andrea Iannone hanno trascorso una bella vacanza insieme, come dimostrano le foto pubblicate dalla cantante su Instagram. Nessuna crisi all’orizzonte, quindi, come si vociferava ormai da settimane.

La storia tra Elodie e Andrea Iannone gode di ottima salute, come dimostrano le foto pubblicate dalla cantante sul suo profilo Instagram, dove i due si mostrano insieme e spensierati, in vacanza, allontanando definitivamente le voci di crisi.

La vacanza insieme che scaccia la crisi

Dopo i concerti che la cantante ha tenuto a San Siro e al Maradona di Napoli, conquistando in entrambi casi un sold out, ha ben pensato di concedersi del tempo per ricaricare le batterie e circondarsi delle persone che ama di più. Ed eccola, quindi, in un resort al mare, in compagnia dell'amica Diletta Leotta, una coppia di amici ballerini e anche il fratello della conduttrice di Dazn insieme alla compagna, che ha da poco partorito. Ovviamente nell'allegra combriccola, non poteva mancare una presenza importante, quella di Andrea Iannone. Il pilota si fa fotografare divertito e rilassato, a dimostrazione del fatto che le tensioni di cui si è parlato nelle ultime settimane, non fossero altro che puro chiacchiericcio. Arriva, poi, anche un selfie allo specchio della coppia, in ascensore, segno che procede tutto a ritmi più che normali.

La foto del bacio a letto

La cantante, inoltre, probabilmente stanca delle voci che la volevano tesa e intenta ad affrontare "un periodo della sua vita molto teso, è inquieta" come riportato dal settimanale DiPiù TV, nei giorni scorsi ha pubblicato un altro scatto che, ancor di più, allontana le indiscrezioni di un periodo difficile attraversato dalla coppia. Eccoli, infatti, abbracciati mentre si baciano ancora stesi nel letto. Una foto che racchiude in sé una sua dolcezza e che mostra una certa complicità tra i due. Se la crisi c'è stata, quindi, si può dire sia anche già finita, dal momento che i due appena hanno potuto hanno provato a smentire il diffondersi di voci. Si era anche parlato di un riavvicinamento tra la cantante e Marracash, ma non c'è mai stato nulla che potesse confermare questo possibile ritorno di fiamma.