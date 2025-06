video suggerito

Andrea Iannone in prima fila al concerto di Elodie: il video in cui incita la folla per lei Andrea Iannone era tra il pubblico di San Siro per il concerto di Elodie, supportandola ed emozionandosi durante tutto lo spettacolo. Dalla prima fila, ha incitato la folla a urlare il nome della sua fidanzata.

Il primo fan di Elodie è Andrea Iannone. Ne ha dato ulteriore prova ieri, domenica 8 giugno, durante il concerto della sua dolce metà a San Siro. Il pilota, non ha voluto mancare l'appuntamento della sua compagna, facendosi notare in prima fila tra il pubblico del suo show. Da lì ha incitato la folla a urlare il nome dell'artista.

Andrea Iannone in prima fila per Elodie: il video in cui fa il tifo per lei

Sono tantissimi i video con cui i fan di Elodie – e della coppia Elodie-Iannone – hanno documentato il supporto che il pilota le ha fornito nel giorno del suo debutto a San Siro. Nei filmati si vede lo sportivo applaudire con energia e coinvolgere il pubblico, incitandolo a intonare un coro per la sua fidanzata. In altri, invece, la fissa a bocca aperta sul palco.

Sotto quei video, i commenti parlano chiaro: c'è chi lo definisce "una green flag" o "un cucciolo" e chi si augura di incontrare un partner romantico allo stesso modo: "Trovate qualcuno che faccia il tifo per voi come Iannone fa per Elodie".

Elodie debutta a San Siro: l'esibizione con Gaia e l'emozione post concerto

Elodie si è esibita con uno show di due ore allo Stadio San Siro di Milano: 40 brani, alcuni dei quali cantati in compagnia di ospiti di fama internazionale. Da Nina Kraviz ad Achille Lauro, la performance che è andata virale sui social è quella con Gaia. Le due artiste, infatti, si sono esibite sulle note del brano Chiamo io, chiami tu con la coreografia di Carlos Diaz, mandando in visibilio sia il pubblico presente allo spettacolo, che quello online.

Oggi, sul profilo Instagram di Elodie, sono comparsi diversi spezzoni che raccontano i momenti salienti del concerto-evento a San Siro. Tra le clip condivise, spicca un video riassuntivo dello show. Nella didascalia queste parole: "La serata più bella della mia vita. Infinitamente grazie".