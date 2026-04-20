Elodie dopo il concerto di Marracash festeggia il compleanno della fidanzata Franceska Nuredini

Dopo la performance sul palco del Marra Block Party di Milano, Elodie è tornata a mostrarsi con Franceska Nuredini, in occasione del suo compleanno. La ballerina ha compiuto 24 anni e ha festeggiato in un locale dove ha spento le candeline, come documentato dagli amici presenti che tra video e foto hanno immortalato il momento. Le due, ormai, vivono la loro relazione alla luce del sole e sembrano felici e spensierate. Nessun ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash, come i fan avrebbero sperato.

Il compleanno insieme

Un compleanno intimo, fatto della complicità degli amici più stretti, quelle persone che riempiono le giornate di presenza e di affetto sincero. È con loro che Franceska Nuredini ha deciso di trascorrere il giorno del suo compleanno e, ovviamente, tra i presenti non poteva che esserci anche Elodie, in prima fila a cantare il solito "tanti auguri a te", tra sorrisi e il divertimento generale. A condividere questi momenti sui social è proprio la ballerina, che tra le sue storie su Instagram pubblica qualche video. Le due, ormai, sono una coppia e hanno dimostrato di essere particolarmente affiatate, dopo mesi di discrezione sul loro rapporto, hanno deciso di lasciare che il gossip spopolasse per poter vivere apertamente la loro relazione, emersa dopo una rottura non semplice tra Andrea Iannone e la cantante, tanto che sulla questione non sono mancate indiscrezioni circa possibili retroscena che avrebbero portato all'allontanamento definitivo tra i due.

L'esibizione di Elodie e Marra a Milano

Il compleanno della ballerina avviene dopo un episodio, diventato virale, che ha visto protagonista proprio Elodie. La cantante, infatti, sabato è salita sul palco del Marra Block Party, il concerto di Marracash in Barona a Milano, dove ha celebrato anche il successo dell'album Persona. I due si sono dilettati in un duetto che ha mandato in visibilio i fan, non solo dei due artisti, ma anche della coppia, poiché hanno cantato il brano Niente canzoni d'amore. Si tratta della canzone che il rapper ha scritto nel 2015, diventata un cult tra i suoi testi e che Elodie ha introdotto nel suo disco, This is Elodie, nel 2020, come cover. Non è quindi una canzone casuale, di fatti molti sono stati i fan che hanno pensato che tra loro potesse esserci un ritorno di fiamma, cosa che in realtà non c'è stata.