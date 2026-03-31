Chi è Franceska Nuredini, la fidanzata di Elodie dopo Andrea Iannone

Franceska Nuredini, 23 anni, è la ballerina di origini albanesi che ormai da qualche mese fa coppia con Elodie. Le due sono state fotografate insieme diverse volte, tra viaggi e serate milanesi, ma è stata la cantante a confermare la loro relazione pubblicando una foto che le ritrae ancora una volta abbracciate.

Chi è Franceska Nuredini, ballerina professionista

Il suo nome è diventato popolare da quando è apparsa accanto alla cantante, ma Franceska Nuredini, pur essendo giovanissima è già da tempo nel mondo dello spettacolo, almeno sette anni. Prima di arrivare nel corpo di ballo di Elodie, aveva già fatto parte del cast de Il cantante mascherato, era apparsa anche nel videoclip della canzone Una voglia assurda di J-Ax e Sfera Ebbasta. La ballerina, proprio in occasione del tour di Elodie, aveva parlato in maniera entusiastica del lavoro fatto insieme: "Non è stato un semplice lavoro, è stato qualcosa che ricorderò per sempre", rievocando i momenti più belli della tournée con la quale ha toccato varie città italiane.

Come è nata la storia d’amore con Elodie

Nello stesso post la ballerina si era poi rivolta a Elodie scrivendo: "Grazie a te Elodie che sei così pura e candida e con il tuo cuore e la tua fame hai creato qualcosa di grande, qualcosa che io non ho mai provato. Mi sento diversa". Dopo poco la fine del tour, le due hanno condiviso un viaggio in Thailandia e poi in altre occasioni le due sono state beccate insieme. Dalla passeggiata in centro a Milano, fino alle serate trascorse in qualche locale, è proprio a inizio marzo che la ballerina e la cantante sono state immortalate in un momento inequivocabile. Le due, infatti, si sono scambiate un bacio appassionato, durante una serata in discoteca. La fine della storia con Andrea Iannone aleggiava già dalla fine dello scorso anno, dal momento che sui social di entrambi non erano comparsi post che raccontassero momenti insieme come erano soliti fare, inoltre i due sono stati visti litigare a fine febbraio, a dimostrazione del fatto che i rapporti, negli ultimi periodi, non fossero poi così idilliaci. Ed è in questo periodo di lontananza tra il pilota e la cantante che l'amicizia con Franceska ha assunto i contorni di qualcosa di più intenso.