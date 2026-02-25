Elodie litiga con Andrea Iannone in strada, poi corre da Franceska: “Lei urla e lui va via”, l’indiscrezione

Il capitolo Andrea Iannone sembrava archiviato, ma un incontro inaspettato avrebbe riportato a galla tensioni tra lui e Elodie. A riportarlo è il settimanale Diva e Donne, secondo cui la cantante sarebbe finita nuovamente nel mirino dei paparazzi per un faccia a faccia turbolento con l'ex fidanzato, con cui la storia sarebbe finita diversi mesi fa a causa di un ultimatum. Un incontro che, stando alle ricostruzioni, sarebbe finito nel peggiore dei modi: "Lei urla e lui va via, hanno litigato in strada".

Il litigio in strada: "Musi lunghi e facce nere"

A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Diva e Donna, che ha immortalato i due ex in un momento di tensione. La scena descrive un quadro tutt'altro che amichevole: lui al volante dell'auto, lei fuori, visibilmente agitata. Le espressioni tese e i "musi lunghi" raccontano di un confronto che è degenerato rapidamente. Secondo quanto riportato dal magazine, i toni si sarebbero alzati drasticamente: "Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via". E ancora: "Ha incontrato l'ex. Non è andata benissimo, almeno a guardare i loro musi lunghi…". Dopo il presunto scontro verbale, il pilota avrebbe abbandonato la scena "sgommando" via, lasciando l'artista a piedi. Non è chiaro il motivo del diverbio, ma il gelo tra i due sarebbe apparso evidente.

La "fuga" da Franceska

Se il faccia a faccia con Iannone non sarebbe stato piacevole, il resto della giornata di Elodie avrebbe raccontato tutt’altra storia. Archiviata la lite, la cantante si sarebbe infatti fiondata da Franceska Nuredini. Il contrasto tra i due momenti sarebbe stato netto, spiega ancora il settimanale: dove prima ci sarebbero state urla e nervosismo, poco dopo sarebbero apparsi baci, complicità e un mazzo di fiori appena acquistato. La rivista descrive in modo chiaro il loro legame: "Nel cuore di Elodie ora c'è spazio solo per la compagna Franceska. Eccole insieme, bellissime e innamorate".