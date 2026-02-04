Elodie e Franceska Nuredini “mettono su casa insieme”, le due sono ormai inseparabili

Elodie e Franceska Nuredini sarebbero andate a vivere insieme. Le due dopo i primi avvistamenti e il viaggio in Thailandia sono ormai inseparabili.

Elodie e Franceska Nuredini sono ormai inseparabili. La cantante e la ballerina sono state avvistate a Milano, dove si trovavano in giro per fare acquisti casalinghi, o almeno questo è quanto emerge dalle foto pubblicate dal settimanale Chi. Le indiscrezioni su questo flirt, scoppiato verosimilmente dopo Capodanno, sono sempre più frequenti, ma nessuna delle due ha di fatto commentato quanto emerso in queste settimane.

Elodie e Franceska a braccetto per Milano

Le foto pubblicate sul settimanale Chi, in realtà, non individuano momenti particolarmente intimi, immortalano le due che camminano a braccetto per le vie di Milano, beccate nei pressi di Zara Home e, poi, fuori casa della cantante, dove ormai vivrebbe anche la ballerina. Dopo aver fatto acquisti e qualche selfie in giro con i fan che lo chiedevano, hanno poi mangiato qualcosa insieme e sono rientrate. Una routine normale che, però, lascerebbe intendere che tra loro ci sia un'intimità che vada oltre l'amicizia.

Il gossip sul flirt tra Elodie e Franceska Nuredini

Il gossip sulla cantante e la ballerina che fa parte del suo corpo di ballo è scoppiato dopo Capodannno, quando sarebbero state avvistate mentre si scambiavano un bacio all'interno di un locale. Dopodiché, ad alimentare le indiscrezioni, c'è stato il viaggio in Thailandia, dove non sono mancate foto complici, abbracciate, all'insegna della spensieratezza durante una vacanza che arriva dopo un periodo particolarmente impegnativo che le ha viste sempre in tour.

Dopo gli scatti pubblicati sui social, poi, arrivano anche quelli rubati dai paparazzi. L'obiettivo dei fotografi le ha beccate, insieme, sempre a Milano, dove mostravano una certa complicità e resesi conto di essere fotografate sono anche state al gioco, facendo smorfie e rendendosi buffe, ma facendo cadere quell'alone di mistero che, invece, avrebbe potuto fare emergere qualcosa di più.