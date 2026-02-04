Gossip
video suggerito
video suggerito

Elodie e Franceska Nuredini “mettono su casa insieme”, le due sono ormai inseparabili

Elodie e Franceska Nuredini sarebbero andate a vivere insieme. Le due dopo i primi avvistamenti e il viaggio in Thailandia sono ormai inseparabili.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Ilaria Costabile
1 CONDIVISIONI
Immagine

Elodie e Franceska Nuredini sono ormai inseparabili. La cantante e la ballerina sono state avvistate a Milano, dove si trovavano in giro per fare acquisti casalinghi, o almeno questo è quanto emerge dalle foto pubblicate dal settimanale Chi. Le indiscrezioni su questo flirt, scoppiato verosimilmente dopo Capodanno, sono sempre più frequenti, ma nessuna delle due ha di fatto commentato quanto emerso in queste settimane.

Elodie e Franceska a braccetto per Milano

Le foto pubblicate sul settimanale Chi, in realtà, non individuano momenti particolarmente intimi, immortalano le due che camminano a braccetto per le vie di Milano, beccate nei pressi di Zara Home e, poi, fuori casa della cantante, dove ormai vivrebbe anche la ballerina. Dopo aver fatto acquisti e qualche selfie in giro con i fan che lo chiedevano, hanno poi mangiato qualcosa insieme e sono rientrate. Una routine normale che, però, lascerebbe intendere che tra loro ci sia un'intimità che vada oltre l'amicizia.

Il gossip sul flirt tra Elodie e Franceska Nuredini

Il gossip sulla cantante e la ballerina che fa parte del suo corpo di ballo è scoppiato dopo Capodannno, quando sarebbero state avvistate mentre si scambiavano un bacio all'interno di un locale. Dopodiché, ad alimentare le indiscrezioni, c'è stato il viaggio in Thailandia, dove non sono mancate foto complici, abbracciate, all'insegna della spensieratezza durante una vacanza che arriva dopo un periodo particolarmente impegnativo che le ha viste sempre in tour.

Leggi anche
Andrea Iannone e la presunta frecciatina a Elodie dopo la rottura: "Le donne vanno e vengono"
Immagine

Dopo gli scatti pubblicati sui social, poi, arrivano anche quelli rubati dai paparazzi. L'obiettivo dei fotografi le ha beccate, insieme, sempre a Milano, dove mostravano una certa complicità e resesi conto di essere fotografate sono anche state al gioco, facendo smorfie e rendendosi buffe, ma facendo cadere quell'alone di mistero che, invece, avrebbe potuto fare emergere qualcosa di più.

Gossip
1 CONDIVISIONI
Immagine
Perché i profili social di Corona sono stati rimossi: “Violazioni multiple della community”
Cucchini, ex agente di Raoul Bova: “Mai a letto con lui, gli piacciono le donne e a me gli attori di altre agenzie”
Corona rimosso da Instagram dopo Falsissimo, possibile intervento di Meta
Cosa aveva detto nell'ultima puntata: "C'è una terza denuncia contro Signorini"
Stop a Falsissimo: Mediaset usa lo strike YouTube e blocca Corona per copyright
La legale di Signorini: "Corona diffama e deride. Ricordiamoci cosa è successo a Tiziana Cantone"
Quando Fabrizio Corona potrà tornare su Instagram: l’analisi degli scenari
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views