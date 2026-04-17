Elodie fidanzata con Franceska Nuredini, Lucarelli: “Iannone era furioso, lei lo aiutava economicamente”

Selvaggia Lucarelli svela i dettagli della storia d’amore tra Elodie e Franceska Nuredini: un legame nato quando la cantante stava ancora con Andrea Iannone, che avrebbe ricevuto aiuti economici da lei e che l’avrebbe costretta a una scelta. Poi, il “ripiego” del pilota su Rocío Muñoz Morales: “Ha cercato la donna più mediatica del momento per avere un riscatto”.

Selvaggia Lucarelli ricostruisce nella sua newsletter i retroscena della storia d'amore tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini. Non solo un racconto sulle origini del loro legame, ma una serie di dettagli sui motivi che avrebbero portato alla rottura definitiva con Andrea Iannone, che avrebbe ricevuto aiuti economici da lei e che l'avrebbe costretta a una scelta. Poi, il "ripiego" del pilota su Rocío Muñoz Morales: "Ha cercato la donna più mediatica del momento per avere un riscatto".

I presunti aiuti economici ad Andrea Iannone

Il primo punto toccato da Lucarelli riguarda il sostegno economico che Elodie avrebbe garantito al pilota durante la loro relazione. La giornalista parla di un acquisto immobiliare a Vasto effettuato dalla cantante nel 2024: "Elodie compra allo stesso Iannone un capannone per la cifra di 600.000 euro, un’operazione piuttosto strana che sembra suggerire un aiuto economico più che un investimento". Lucarelli ironizza poi sul fascino del pilota, definendolo un concorrente poco brillante ai tempi di Ballando con le stelle: "Credo di essermi divertita quasi più con Alba Parietti che con lui".

Elodie e il suo ex Andrea Iannone

Il triangolo con Franceska e la scelta definitiva

Secondo la ricostruzione, la frequentazione tra Elodie e Franceska sarebbe iniziata durante Sanremo 2025. Per un periodo il rapporto sarebbe stato caratterizzato da una certa ambiguità, con i tre avvistati insieme anche a cena, finché Iannone non avrebbe chiesto alla cantante di scegliere. Dopo un momento di crisi in cui Elodie avrebbe allontanato entrambi, la decisione finale sarebbe ricaduta sulla ballerina. "Chi conosce bene Iannone sa che lui è furibondo", si legge nella newsletter, "La sua fama di playboy non può essere polverizzata così: mollato, e pure per una donna. Per una sconosciuta ballerina appena 23enne".

Il caso Rocío Muñoz Morales

Il pilota avrebbe reagito cercando quello che l'attuale opinionista del Gf Vip definisce un "riscatto mediatico" per ripulire l'immagine di uomo lasciato. Per questo motivo avrebbe puntato l'attenzione su Rocío Muñoz Morales: "Siccome deve ribadire che le belle e famose cadono ai suoi piedi, cerca la donna più mediatica del momento", le parole. Il capitolo finale tra Elodie e Iannone si sarebbe consumato quindi subito dopo il San Valentino che la cantante ha trascorso a Venezia con Franceska. Lucarelli cita un'ultima lite in strada, documentata anche dai paparazzi, che avrebbe segnato il punto di non ritorno: "Si vedono Elodie e Iannone che litigano furiosamente e poi si separano per sempre". Sarebbe proprio da quel momento che Elodie avrebbe ufficializzato la storia con Franceska, comparendo con lei in discoteca e sui social.