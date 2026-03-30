Elodie e Franceska Nuredini si mostrano insieme su Instagram e mettono fine a mesi di indiscrezioni

Poche parole perché le immagini parlano da sole. Elodie ha scelto un carosello su Instagram per mettere fine a mesi di voci, avvistamenti e interpretazioni. Al centro delle immagini, ancora una volta, la ballerina Franceska Nuredini. Nella foto, le due sono insieme in una jacuzzi e ancora in giro per locali e posti visti insieme.

Da Ibiza alla Thailandia: la storia raccontata per immagini

Il legame tra le due ha radici che risalgono al tour live della cantante, durante il quale Franceska Nuredini faceva parte del corpo di ballo. Una vicinanza che in molti avevano notato già sul palco, nelle interazioni a lato delle esibizioni, nei contenuti social condivisi con sempre maggiore frequenza. I segnali, però, erano rimasti nel limbo delle interpretazioni, almeno fino all'autunno scorso.

È lì che qualcosa è cambiato nel quadro sentimentale di Elodie. Le feste trascorse lontana da Andrea Iannone — Natale, Capodanno, poi San Valentino a Venezia con un'altra compagnia — avevano cominciato a costruire una narrativa alternativa, alimentata da avvistamenti e scatti che raccontavano una vicinanza crescente tra la cantante e la ballerina. Prima Ibiza, in un gruppo allargato di amiche; poi la Thailandia, dove le due erano rimaste da sole a conclusione di un viaggio con il resto del cast.

Il bacio in discoteca e la fine del non detto

A marzo, un video ha accelerato tutto. Le immagini, riprese in un locale milanese e diventate virali nel giro di poche ore, mostravano Elodie avvicinarsi a Franceska e baciarla. Nei giorni precedenti, il settimanale Diva e Donna aveva immortalato un incontro teso tra Elodie e l'ex Andrea Iannone in strada; al termine di quel confronto, la cantante aveva raggiunto Franceska.

Eppure, nonostante il bacio virale, le paparazzate e le indiscrezioni su una convivenza già avviata a Milano, le dichiarazioni ufficiali non erano mai arrivate. Una scelta comunicativa precisa, soprattutto a confronto con il passato: sia con Marracash che con Iannone, Elodie aveva sempre parlato apertamente delle proprie storie, in interviste e apparizioni pubbliche. Con Franceska, invece, ha lasciato che fossero i gesti a costruire il racconto.

Il carosello come dichiarazione ufficiale

Il nuovo post su Instagram non è una dichiarazione nel senso tradizionale del termine. Non c'è un'etichetta, non c'è un annuncio, non c'è una caption esplicita. C'è qualcosa di più sottile e, per certi versi, più definitivo: la scelta di aprire uno spazio personale in cui Franceska non è una comparsa occasionale ma una protagonista. Per una cantante che ha sempre gestito con cura la propria esposizione, il gesto vale molto di più di una conferma.