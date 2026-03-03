Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca: non ci sono dubbi si tratti ormai di una coppia

Quella formata da Elodie e Franceska Nuredini può dirsi ormai a tutti gli effetti una coppia. A dimostrarlo, una volta di più, è un video che mostra le due insieme in discoteca mentre si scambiano un bacio. La cantante e la ballerina che l’ha accompagnata nel suo tour non si nascondono e, com’è giusto che sia, scelgono di vivere il loro amore alla luce del giorno adesso che la storia con Andrea Iannone può dirsi definitivamente conclusa. Solo pochi giorni fa, la cantante e il pilota erano stati fotografati in strada nel bel mezzo di una lite, al termine della quale Elodie era tornata dalla sua Franceska, la persona con la quale il legame sentimentale è diventato man mano più importante, al punto che non ci sono ormai più dubbi a proposito della solidità del loro rapporto.

Perché Elodie non parla ancora pubblicamente del legame con Franceska?

L’unica nota stonata a proposito di questo rapporto riguarda la scelta (casuale?) di Elodie di non parlare ancora pubblicamente del legame con Franceska. Sebbene foto e gesti, anche social, siano ormai eloquenti, la cantante non ha ancora attraversato lo step successivo, quello dell’ufficializzazione pubblica. Con i precedenti partner era andata diversamente ed Elodie era stata la prima a parlare apertamente, soprattutto nel corso di eventi o interviste, di legami sentimentali veri e propri. Era accaduto sia con Marracash che con Iannone.

Elodie strizza l’occhio al gossip, ma ancora nessuna dichiarazione sulla ballerina

Un passaggio che con Franceska non è ancora arrivato, sebbene la cantante si diverta a farsi fotografare dai paparazzi nelle circostanze più disparate, anche quando gli scatti – poi pubblicati sulle copertine dei settimanali di cronaca rosa – appaiono non esattamente casuali. Che la cantante strizzi evidentemente l’occhio al gossip va bene, tutto fa brodo purché se ne parli in attesa del prossimo singolo o del nuovo tour, ma perché non approfittarne per fare definitivamente chiarezza e ufficializzare anche a parole la relazione con la giovane ballerina della quale sembrerebbe essersi innamorata?