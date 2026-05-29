Una foto riaccende le voci di flirt tra Elena D’Amario e Marracash, la ballerina lo tagga pubblicamente

È bastata una foto a riaccendere le voci di un flirt tra Marracash e Elena D’Amario. La ballerina e giudice di Amici ha pubblicato su Instagram una foto scattata durante la proiezione del film evento dedicato all’artista, taggandolo pubblicamente. E i pettegolezzi che li volevano vicini già dallo scorso febbraio hanno ripreso a correre.

È bastata una foto a riaccendere le voci di un flirt tra Elena D’Amario e Marracash. La ballerina e coreografa che da anni siede tra i giudici del talent show Amici di Maria De Filippi, poche ore fa, è stata al cinema a vedere il film evento dedicato alla carriera dell’artista. Durante la proiezione, Elena ha scattato una foto poi pubblicata su Instagram e nella story postata in rete ha deciso di taggare pubblicamente Marracash. È bastato questo gesto, che dimostra l'esistenza di una conoscenza e di una certa confidenza tra i due, a far ripartire le voci di un presunto flirt che si rincorrono già dallo scorso febbraio.

Elena, reduce dalla fine del legame con l’attore Massimiliano Caiazzo, protagonista di Mare Fuori, era stata accostata al cantante fin dall’inizio dell’anno. Marracash è single dalla fine della sua storia con Elodie – che oggi è tornata a essere sua amica ed è legata a Franceska Nuredini – e la ballerina corrisponde, almeno dal punto di vista estetico, al suo prototipo di donna ideale.

All’epoca, gli appassionati di gossip si dicevano certi che i due fossero partiti insieme per un viaggio alle Maldive dal quale sarebbero tornati ancora più vicini. Ma i diretti interessati non hanno mai commentato quelle indiscrezioni, limitandosi a qualche like "strategico" sui social. Il fatto che non siano mai stati fotografati insieme aveva poi fatto gradualmente assopire le voci su una possibile conoscenza romantica.

Adesso, però, con la story pubblicata da D’Amario, tornano a riaccendersi i riflettori sul loro rapporto e i fan di entrambi sono tornati a setacciare i social nella speranza di intercettare qualche indizio che confermi una possibile frequentazione. Indizi che, almeno per ora, non ci sono ancora stati e che, vista la riservatezza di entrambi in tema di vita privata, potrebbero non arrivare mai.