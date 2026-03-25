Shaila Gatta conferma il flirt in corso con Alvise Rigo: “Beccati durante la nostra prima uscita”

Shaila Gatta volta pagina e, dopo un anno da single trascorso a recuperare energie dopo la relazione con Lorenzo Spolverato e la lunga partecipazione al Grande Fratello Vip, torna a innamorarsi. Nel corso dell’ultima puntata de La volta buona, l’ex velina di Striscia la notizia si è trovata, suo malgrado, costretta ad ammettere la frequentazione in corso con Alvise Rigo, ex fidanzato di Elisabetta Canalis. Messa di fronte alle immagini di una paparazzata conclusasi con un bacio, la ballerina ha confermato il flirt in corso, sebbene non senza imbarazzo.

Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo: l’imbarazzo a La volta buona

Seduta sul divano della trasmissione pomeridiana di Rai1, Shaila ha accettato l’invito a pochi giorni dall’uscita del libro in cui racconta la sua vita. Non si aspettava, tuttavia, di trovarsi immediatamente nell’occhio del ciclone: l’espressione sul suo volto alla vista delle foto con l’ex compagno della Canalis ha chiarito subito il suo turbamento. “Sono un personaggio pubblico, ma molto vulnerabile alla pressione mediatica. Esco da un anno molto burrascoso, soprattutto a causa dei commenti negativi. Tendo a tenere privata la mia vita e le mie uscite, quindi mi cogliete di sorpresa”, ha ammesso visibilmente a disagio. Poi, però, ha confermato il flirt in corso: “Non sapevo che ci fossero i paparazzi durante la nostra prima uscita. Ci stiamo conoscendo. È un ragazzo molto interessante”.

Archiviata la relazione tra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis

Le immagini con Shaila e le parole della ballerina non lasciano più spazio a fraintendimenti: la relazione tra Alvise ed Elisabetta Canalis è da considerarsi conclusa. Elisabetta, che come Shaila ha ballato sul bancone di Striscia la notizia per diversi anni, era stata fotografata in passato con lo sportivo, accreditato come suo nuovo amore dopo la fine della relazione con il personal trainer Georgian Cimpeanu. Ma quel legame, probabilmente da una manciata di settimane, è stato archiviato e Rigo è tornato single. Fino a oggi almeno, perché l’espressione di Gatta non ha lasciato spazio a interpretazioni: il cuore dello sportivo sarebbe tornato a battere.