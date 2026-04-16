Alvise Rigo e Shaila Gatta si frequentano, la reazione dell’ex Elisabetta Canalis: “Non è gelosa di lui”

Elisabetta Canalis non sarebbe gelosa del rapporto tra Shaila Gatta e l’ex Alvise Rigo, anzi, non avrebbe “battuto ciglio”. I due si frequentano da poche settimane, come ha confermato l’ex velina di Striscia la Notizia, e sono stati paparazzati alla prima uscita.

Shaila Gatta e Alvise Rigo si stanno frequentando. A confermarlo era stata l'ex velina di Striscia la Notizia, quando ospite de La Volta Buona era stata messa davanti alle immagini che li ritraevano insieme. "Non sapevo che ci fossero i paparazzi durante la nostra prima uscita, ci stiamo conoscendo", aveva raccontato. Ma come ha reagito Elisabetta Canalis alla notizia che riguarda il suo ex?

Prima di conoscere Shaila Gatta, Alvise Rigo ha frequentato Elisabetta Canalis per diverso tempo. Fino a inizio marzo i due erano un coppia piuttosto affiatata e condividevano anche i piccoli momenti della quotidianità. Sui social però il rapporto non era mai stato ufficializzato, poi qualcosa sarebbe cambiato e avrebbe portato il rugbista ad avvicinarsi all'ex velina. Canalis avrebbe saputo del flirt dai giornali ma non si sarebbe infastidita più di tanto, come ha raccontato il settimanale Oggi: "Non è gelosa, non ha battuto ciglio". Il motivo di questa reazione è legato alle tempistiche: nessun tradimento di Rigo con Gatta, ma un rapporto iniziato dopo la loro rottura. "Si erano detti addio ben prima della nostra paparazzata. Già da tempo Canalis e lo sportivo avevano smesso di seguirsi anche sui social, chiaro segnale di un allontanamento affettivo", ha fatto sapere Oggi.

Nessuna reazione eccessiva o scenata di gelosia, ma semplicemente l'accettazione del fatto che l'ex fidanzato ha voltato pagina dopo di lei. In realtà Canalis stessa non avrebbe mai considerato Rigo come un fidanzato ma semplicemente "un amico speciale". In teoria, quindi, sarebbe la loro "amicizia speciale" a essere giunta al capolinea e per il momento non ci sono novità (almeno pubbliche) riguardo alla vita privata della showgirl. "Sono un personaggio pubblico, ma molto vulnerabile alla pressione mediatica. Esco da un anno molto burrascoso", ha invece raccontato Gatta.