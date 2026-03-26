Caterina Balivo: “Shaila Gatta in difficoltà? Sapeva che avremmo parlato del flirt con Alvise Rigo”

Caterina Balivo chiarisce di non avere organizzato alcuna “trappola” ai danni di Shaila Gatta nel corso dell’ultima puntata de La volta buona. La ballerina sarebbe stata al corrente del fatto che in trasmissione si sarebbe parlato del suo flirt con Alvise Rigo.

La partecipazione di Shaila Gatta all’ultima puntata de La volta buona ha scatenato un piccolo caso televisivo. La ballerina è intervenuta su Rai1, partecipando alla trasmissione condotta da Caterina Balivo, ma quando le immagini montate dalla regia hanno mostrato le foto del suo flirt con Alvise Rigo, ha reagito con un’espressione di sconcerto. “Vivo male il gossip”, ha spiegato al rientro in studio, lasciando intendere di essere stata colta di sorpresa dal fatto che trasmissione avrebbe affrontato l’argomento del flirt in corso con lo sportivo, iniziato solo da qualche settimana. Oggi, però, Balivo chiarisce di non avere organizzato alcuna “trappola” ai danni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La versione di Caterina Balivo sull'intervista a Shaila Gatta

In risposta a un articolo che mostrava l’espressione sbigottita di Shaila di fronte alle immagini del flirt con Alvise Rigo, la conduttrice ha precisato di non avere mai voluto cogliere alla sprovvista la sua ospite per metterla in difficoltà. “I nostri ospiti sono sempre al corrente di tutto”, ha spiegato Balivo, offrendo una diversa lettura dell’espressione di sorpresa sfoggiata dalla ballerina, “Lei stessa ha detto che sente sempre la pressione mediatica”.

Shaila Gatta: “Sono molto vulnerabile alla pressione mediatica”

È stata la stessa Shaila a confermare, durante l’ultima puntata de La volta buona, di vivere con difficoltà l’attenzione mediatica sulla sua vita privata. “Sono un personaggio pubblico, ma resto molto vulnerabile alla pressione mediatica”, ha chiarito, motivando così la sua genuina sorpresa di fronte alle foto del flirt con l’ex compagno di Elisabetta Canalis.

Una tendenza alla riservatezza di cui Shaila ha dato apertamente voce dopo la lunga parentesi vissuta al Grande Fratello Vip. L’ondata di odio social scaturita dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato l’ha segnata, spingendola a prendere le distanze da tutto ciò che rientra sotto l’etichetta del “pettegolezzo”. Una sorta di auto-difesa per la ballerina, vissuta per circa sei mesi sotto il costante occhio delle telecamere, con migliaia di persone pronte a puntarle il dito anche di fronte al più piccolo errore. Comprensibile, quindi, che oggi la giovane scelga di proteggere accuratamente tutto ciò che esula dal suo lavoro in tv.