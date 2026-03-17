L’emozione di Ilary Blasi al Gf Vip: “Torno a casa mia”, con lei in studio la figlia Chanel

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Ilary Blasi torna nello studio del Grande Fratello Vip con il cuore in gola e l’emozione dipinta sul viso. A distanza di sette anni da quando aveva ceduto il timone ad Alfonso Signorini, la conduttrice si riprende lo studio del programma che, a più riprese, aveva dichiarato di desiderare con tutto se stessa condurre. Una volta rientrata nello studio, accolta con calore dal pubblico, Ilary si è sciolta, confermando quanto ami questo programma e la squadra di lavoro che l’aveva accompagnata nella sua prima esperienza e che ha ritrovato oggi. “Questo per me è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene”, ha dichiarato Ilary, “Qui ho lasciato il cuore e un sacco di amici che sono tutti dietro le quinte. Vi voglio bene. Il Grande Fratello siete voi”.

Chanel Totti in studio al GF Vip con mamma Ilary Blasi

Chanel Totti nello studio del Grande Fratello Vip

Anche Chanel Totti, reduce dall’esperienza a Pechino Express, ha voluto accompagnare la mamma in studio. La secondogenita della conduttrice e dell’ex marito Francesco Totti era seduta accanto alla parte centrale dello studio, quella in genere riservata agli ex concorrenti. Le telecamere del programma l’hanno inquadrata per qualche istante prima di tornare sulla conduttrice, e in quel momento anche Chanel sorrideva felice, soddisfatta di rivedere la mamma al timone di un programma che ama.

La prima stoccata di Selvaggia Lucarelli alla Rai

Dopo l’ingresso di Cesara Buonamici in studio, è arrivato il momento della new entry: l’opinionista Selvaggia Lucarelli. L’ex volto Rai è stata accolta dalla conduttrice, che ne ha approfittato per chiederle una battuta sulla sua pregressa esperienza a Ballando con le stelle. “Si mangia meglio in mensa a Mediaset o dall’altra parte?”, ha chiesto divertita Ilary. Selvaggia non si è sottratta e ha risposto: “Dall’altra parte non si mangia”. Quindi ha preso di mira Raimondo Todaro, altro punto di contatto con le vecchie edizioni di Ballando: “Quando eravamo di là mi rimproveravi perché non capivo niente di ballo. Adesso ti giudicherò su qualcosa di cui sei tu a non capire niente: te stesso”.