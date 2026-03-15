Selvaggia Lucarelli al GFVip con Ilary Blasi, ma una volta le dava della “paracula”

C'è qualcosa di poeticamente perfetto nell'immagine di Selvaggia Lucarelli seduta nello studio del Grande Fratello accanto a Ilary Blasi. Non è una semplice coincidenza televisiva. È quasi una nemesi narrativa. Il tipo di plot twist che, se lo mettessi in un romanzo, il tuo editor ti chiederebbe di togliere perché troppo comodo.

Ma, vi prego, andiamo con ordine. Era il 2024 quando Selvaggia Lucarelli, dalle colonne del Fatto Quotidiano, smontava con chirurgica precisione la strategia mediatica di Ilary Blasi dopo la pubblicazione della sua biografia "Che stupida". La showgirl, a suo dire, era riuscita nell'impresa di ricostruire la propria reputazione "a colpi di eventi mediatici ben retribuiti" — Netflix, Mondadori, zero interviste gratis su riviste o quotidiani. Niente di spontaneo, tutto calcolato. E su quell'ormai leggendario caffè con il personal trainer Cristiano Iovino, Selvaggia era stata lapidaria: "Ovviamente nessuno di noi ha mai creduto alla storia del semplice caffè." Il titolo che suggeriva per il libro? "Che gran simpatica paracula."

Oggi, 15 marzo 2026, Selvaggia Lucarelli è alla vigilia del suo ingresso nello studio del Grande Fratello come opinionista. Con un contratto. Su Mediaset. Nello stesso studio in cui siederà Ilary Blasi – quella Ilary Blasi, proprio lei — nel ruolo di conduttrice. Qualcuno potrebbe giustamente fare fatica a trovare la differenza con quello che Selvaggia criticava. Perché Selvaggia – nella sua totale libertà – ha costruito la propria carriera più recente su un principio preciso: il giudizio altrui come prodotto editoriale. Ha capito prima di tutti che il dramma delle altre persone, raccontato con il giusto mix di ironia e indignazione, genera pubblico, genera clic, genera contratti. L'infelicità degli altri come materia prima. Non è un'accusa: è un'analisi. Lo stesso schema che attribuiva a Ilary Blasi, portato avanti con strumenti diversi e una firma più autorevole.

Il punto non è la coerenza. La coerenza – sarete tutti d'accordo con me – di questi tempi è sopravvalutata. Il punto è la lucidità con cui Selvaggia descrive un meccanismo e poi lo usa, senza che nessuno dei suoi sostenitori sembri accorgersene (o voglia accorgersene).

C'è chi dice che Selvaggia porterà al Grande Fratello quello che quel programma non ha mai avuto: la verità. Che farà fuori i concorrenti con una sola frase. Che Ilary non è Signorini e lo studio non sarà più lo stesso. Può darsi. Selvaggia è brava, questo non si discute. Quando entra in uno studio televisivo, non è lei ad adattarsi al programma. È il programma che deve adattarsi a lei. Ma questa volta il programma lo conduce la "gran simpatica paracula". E sarà interessante vedere chi dei due si adatta all'altra.