Gossip
video suggerito
video suggerito
Grande Fratello Vip 2026

Chi è Giorgia Gagliano, la fidanzata “segreta” di Raimondo Todaro del Grande Fratello Vip

Tutto quello che sappiamo su Giorgia Gagliano, la compagna “segreta” di Raimondo Todaro del Grande Fratello Vip. Estetista messinese estranea alla tv, sarebbe già stata presentata in famiglia.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Stefania Rocco
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Grande Fratello Vip 2026

Quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro non ha voluto svelare (nemmeno a chi lavora per il reality show di Canale5) il nome della donna che da qualche mese è la sua compagna. Se avesse potuto, mesi addietro, non avrebbe nemmeno rivelato di avere una nuova relazione. A farlo al posto suo, a Verissimo, era stata l’ex moglie Francesca Tocca. Cosa che lo aveva costretto, successivamente, a confermare l'amore in corso.

Fino a qualche settimana fa, il nome di questa nuova fidanzata era rimasto top secret. Oggi, invece, è noto. Si tratta di Giorgia Gagliano, estetista originaria di Messina, la cui identità è stata svelata solo da qualche giorno. Fanpage.it ha provato a mettersi in contatto con lei per farle qualche domanda sulla relazione con Todaro, ma la giovane non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione; chi le è vicino ci ha spiegato che la sua intenzione è quella di continuare a mantenere un basso profilo. Per questo motivo, Giorgia non entrerà nella Casa del GF Vip per una sorpresa a Todaro o per un confronto con Francesca Manzini, che nei confronti del coreografo ha dimostrato una certa passione.

Il fidanzamento “in casa” tra Raimondo Todaro e Giorgia Gagliano

Il poco che si sa a proposito di Giorgia lo ha rivelato proprio l'ex moglie di Todaro. Francesca, nello studio del format condotto da Silvia Toffanin, ha spiegato che quello tra il suo ex e la nuova compagna è un legame importante. “Sono fidanzati in casa”, ha dichiarato la ballerina, intendendo che Raimondo ha già presentato la donna ai suoi familiari, a dimostrazione di quanto tenga a questo rapporto. Diversamente dalle indiscrezioni circolate inizialmente, Giorgia non appartiene al mondo della danza né a quello della tv: ha conosciuto Raimondo solo in virtù del fatto che provengono dalla stessa località.

Leggi anche
Francesca Manzini al GF Vip: "Ho il cuore innamorato", ma non è di Raimondo Todaro

Il rapporto nato a cavallo della separazione da Francesca Tocca

La loro relazione sarebbe nata in un periodo di transizione per il coreografo, collocandosi temporalmente a ridosso della rottura definitiva con la storica ex moglie. Dopo avere fatto chiarezza, Raimondo avrebbe deciso di troncare un matrimonio già da tempo in crisi per abbracciare questa nuova e travolgente passione.

Il silenzio di Giorgia Gagliano

Giorgia ha 30 anni, è originaria di Messina e lavora come estetista. Mora, riccia e bellissima, ha mantenuto un profilo rigorosamente riservato e, quando il suo nome ha cominciato a circolare in rete, ha blindato tutti i suoi profili social per evitare il dilagare delle informazioni sul suo conto. Raimondo, che al momento è recluso nella Casa, non sa ancora che il nome della compagna è diventato di dominio pubblico. Ma il GF, prima o poi, potrebbe decidere di informarlo.

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
Lear: “Ho rischiato la cecità a causa della droga. La moglie di Dalì mi chiese di sposarlo”
Amanda Lear a Belve: "Con Salvador Dalì niente sesso, era impotente"
Le ospiti della prima puntata della settima stagione
Ci saranno anche interviste a persone comuni
Belve sbarca su Disney +
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views