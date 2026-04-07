Chi è Giorgia Gagliano, la fidanzata “segreta” di Raimondo Todaro del Grande Fratello Vip

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Quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro non ha voluto svelare (nemmeno a chi lavora per il reality show di Canale5) il nome della donna che da qualche mese è la sua compagna. Se avesse potuto, mesi addietro, non avrebbe nemmeno rivelato di avere una nuova relazione. A farlo al posto suo, a Verissimo, era stata l’ex moglie Francesca Tocca. Cosa che lo aveva costretto, successivamente, a confermare l'amore in corso.

Fino a qualche settimana fa, il nome di questa nuova fidanzata era rimasto top secret. Oggi, invece, è noto. Si tratta di Giorgia Gagliano, estetista originaria di Messina, la cui identità è stata svelata solo da qualche giorno. Fanpage.it ha provato a mettersi in contatto con lei per farle qualche domanda sulla relazione con Todaro, ma la giovane non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione; chi le è vicino ci ha spiegato che la sua intenzione è quella di continuare a mantenere un basso profilo. Per questo motivo, Giorgia non entrerà nella Casa del GF Vip per una sorpresa a Todaro o per un confronto con Francesca Manzini, che nei confronti del coreografo ha dimostrato una certa passione.

Il fidanzamento “in casa” tra Raimondo Todaro e Giorgia Gagliano

Il poco che si sa a proposito di Giorgia lo ha rivelato proprio l'ex moglie di Todaro. Francesca, nello studio del format condotto da Silvia Toffanin, ha spiegato che quello tra il suo ex e la nuova compagna è un legame importante. “Sono fidanzati in casa”, ha dichiarato la ballerina, intendendo che Raimondo ha già presentato la donna ai suoi familiari, a dimostrazione di quanto tenga a questo rapporto. Diversamente dalle indiscrezioni circolate inizialmente, Giorgia non appartiene al mondo della danza né a quello della tv: ha conosciuto Raimondo solo in virtù del fatto che provengono dalla stessa località.

Il rapporto nato a cavallo della separazione da Francesca Tocca

La loro relazione sarebbe nata in un periodo di transizione per il coreografo, collocandosi temporalmente a ridosso della rottura definitiva con la storica ex moglie. Dopo avere fatto chiarezza, Raimondo avrebbe deciso di troncare un matrimonio già da tempo in crisi per abbracciare questa nuova e travolgente passione.

Il silenzio di Giorgia Gagliano

Giorgia ha 30 anni, è originaria di Messina e lavora come estetista. Mora, riccia e bellissima, ha mantenuto un profilo rigorosamente riservato e, quando il suo nome ha cominciato a circolare in rete, ha blindato tutti i suoi profili social per evitare il dilagare delle informazioni sul suo conto. Raimondo, che al momento è recluso nella Casa, non sa ancora che il nome della compagna è diventato di dominio pubblico. Ma il GF, prima o poi, potrebbe decidere di informarlo.