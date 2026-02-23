Elisabetta Canalis a Milano senza Alvise Rigo, si sarebbero lasciati: “Non figura tra le sue priorità”

Elisabetta Canalis sarebbe tornata single. Secondo alcuni gossip, la showgirl è in Italia per la settimana della moda senza Alvise Rigo, con cui a dicembre aveva ufficializzato la relazione: “Del flirt resta solo qualche scatto del passato”.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non sarebbero più una coppia. secondo alcuni indiscrezioni, la showgirl sarebbe tornata single e, rientrata in Italia per la settimana della moda, non ci sarebbe alcuna traccia del rugbista al suo fianco. Solo lo scorso dicembre avevano ufficializzato la storia d'amore con una foto pubblicata su Instagram, la prima in cui si mostravano insieme dopo mesi di gossip.

Stando a quanto racconta Vanity Fair, Canalis avrebbe voltato pagina nella sua vita sentimentale. E, tornata in Italia per gli eventi della settimana della moda milanese, sarebbe "concentrata su lavoro, amici e allenamenti". Accanto a lei, però, nessuna traccia di Alvise Rigo. "Del flirt resta solo qualche scatto del passato", si legge sul sito. La showgirl infatti avrebbe archiviato la storia d'amore e sarebbe concentrata sul suo futuro e sulle sue passioni, a cui si starebbe dedicando in modo esclusivo. Il rugbista "non figurerebbe più tra le priorità".

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti sul set di Netflix Physical: da 1 a 100, il reality a cui entrambi hanno partecipato. Dallo scorso settembre, i gossip sul loro conto hanno iniziato a moltiplicarsi, tra foto rubate e dettagli sempre più specifici della loro frequentazione. Secondo il settimanale Chi, dopo la fine delle riprese, avrebbero continuato a sentirsi e vedersi, dividendosi tra Los Angeles (dove la showgirl vive) e l'Italia. A dicembre la prima foto ufficiale di coppia sui social, che li ritraeva durante un romantico giro in motorino per Milano. Rigo ha un passato da rugbista professionista, mondo che ha piano piano abbandonato per dedicarsi a quello dello spettacolo, dove ha iniziato prima come modello e successivamente come attore.