Elisabetta Canalis pubblica una foto con Alvise Rigo, la conferma della storia d’amore

Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo, l’ex rugbista e attore con cui è stata beccata a partire da questa estate. Di fatto, è un modo per ufficializzare il legame.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono ufficialmente una coppia, dopo mesi di indiscrezioni e fotografie pubblicate sui settimanali che li vedono passeggiare tra l'America e l'Italia, ora i due pare abbiano deciso di comunicare la loro love story, ma nel modo più semplice possibile: condividendo un selfie tra le storie Instagram.

Elisabetta Canalis e gli auguri ad Alvise Rigo

L'occasione è quella del compleanno dell'ex atleta e ormai anche volto TV. La showgirl ha pubblicato un selfie che li vede sorridenti in sella ad uno scooter a Milano, con tanto di scritta "Happy Birthday". Nulla di più, ma quanto basta per confermare le voci di una relazione che si susseguono da questa estate e che hanno trovato una prima conferma negli scatti sullo sfondo degli stessi posti, dalla California dove vive la showgirl e Milano, dove spesso torna per lavoro. I due sono stati avvistati anche ad alcuni eventi mondani, ma mai in atteggiamenti palesemente intimi, se non qualche gesto di tenerezza, scambiato fugacemente.

Come si sono conosciuti Elisabetta Canalis e Alvise Rigo

I due si sono conosciuti durante il reality Physical: da 100 a 1, distribuito da Netflix e girato a Torino. Lo show era incentrato su una serie di prove di resistenza fisica, come è noto la showgirl è ormai un'atleta provetta, come dimostrano anche gli allenamenti che Canalis pubblica sul suo profilo Instagram, le esperienze sul ring. Lui, invece, ha un passato da rugbista prima di approdare al mondo dello spettacolo dove ha iniziato prima come modello e poi come attore. La chimica venutasi a creare durante le riprese del reality è diventata giorno dopo giorno qualcosa di più.

Elisabetta Canalis sull'amore

Canalis aveva detto in una recente intervista a Vanity Fair: "L'amore vero è quello che non ti chiede di cambiare. Preferisco rischiare, ma vivere qualcosa che mi fa battere il cuore". Dopo la relazione con George Cimpeanu, che ha anche parlato della rottura tra loro, e anche il matrimonio alle spalle con Brian Perri, la showgirl ha deciso di aprirsi ai sentimenti, decidendo di lasciarsi stupire da quello che ha in serbo per lei la vita.