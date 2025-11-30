Benedetta Porcaroli e l’amore con Riccardo Scamarcio: “La storia più lunga della mia vita, siamo felici”

Benedetta Porcaroli è stata ospite di Verissimo nella puntata di sabato 28 novembre. L’attrice ha parlato anche dell’amore con Riccardo Scamarcio, sostenendo che si tratti della relazione più lunga e importante avuta finora.

Benedetta Porcaroli è stata per la prima volta ospite di Verissimo, nella puntata di sabato 29 novembre. L'attrice, al cinema con il film Il rapimento di Arabella, con il quale ha vinto anche il premio come miglior attrice nella sezione Orizzonti, si è raccontata nell'intervista a Silvia Toffanin. Non poteva mancare, ovviamente, un riferimento alla sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio, della quale parla sempre mantenendo un certo riserbo.

Benedetta Porcaroli e l'amore con Riccardo Scamarcio

Poche parole, ma piuttosto esaustive, quelle di Benedetta Porcaroli che prova a raccontare qualcosa del suo privato, ma senza sbilanciarsi troppo: "L'amore va bene, siamo felici" dice senza nascondere un po' di timidezza. Poi, aggiunge: "Nonostante tutto quello che ci circonda è un buon momento", il riferimento è ovviamente all'attualità, a ciò che accade nel mondo e che, come ha già più volte affermato, non può lasciare indifferenti e a questo proposito, infatti, sottolinea: "A tratti è faticoso ma rimango positiva nell'attitudine, meglio essere negativi con il pensiero ma positivi nei fatti". La conduttrice, quindi, le fa notare che ormai la sua storia con Riccardo Scamarcio va avanti da diverso tempo: "Stiamo insieme da un po' di anni, penso di aver perso il conto, sicuramente la storia più lunga della mia vita, quattro anni. Andiamo d'accordo".

L'amore nato sul set

Non è la prima volta che l'attrice si trova a parlare del loro legame, dopo i primi anni in cui entrambi avevano provato a stare quanto più lontano possibile dai riflettori, per poi adeguarsi anche alle esigenze dei rispettivi ruoli, essendo due nomi particolarmente attivi nell'ambito delle produzioni cinematografiche. Si sono incontrati sul set de La scuola cattolica nel 2020, quando lei interpretava Daniela Colasanti, vittima del massacro del Circeo del 1975, ma la vera scintilla è scoccata nel 2021, quando hanno recitato l'uno accanto all'altra nel film L'ombra del giorno. L'attore pugliese questa estate, ospite del programma Hot Ones su RaiPlay, aveva parlato della relazione in questi termini: