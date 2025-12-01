Stefania Sandrelli: “Il sesso è stato importante nella mia vita, Gino Paoli mi ha svezzata. Non sapevo fosse sposato”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ospite della puntata di Belve in onda il 2 dicembre su Rai2 è l'attrice Stefania Sandrelli. L'iconica protagonista del cinema italiano, si è raccontata in una lunga intervista nella quale si è messa a nudo, parlando anche di aspetti del suo privato raramente venuti alla luce, ma anche della sua carriera, delle scelte scomode che ha fatto negli anni.

L'amore intenso con Gino Paoli

Tra gli argomenti affrontati, ovviamente, la storia con Gino Paoli. "Non sapevo che era sposato" dice l'attrice con quell'aria sempre sognante che l'ha resa inimitabile, e che trasuda anche una certa sincerità. La loro è stata una relazione intensa, in cui hanno avuto modo di condividere tanti momenti importanti, in cui il supporto reciproco è stato fondamentale: "Ci siamo levati parecchie soddisfazioni" dice infatti Sandrelli. Dal loro amore è nata Amanda, esattamente tre mesi dopo la nascita del figlio che il cantautore ebbe con sua moglie Anna, Fagnani gli chiede come abbia gestito quella faccenda particolarmente delicata e l'attrice risponde con schiettezza:

Amore a tre mai! Mi disse che non era stato lui, non gli ho creduto. Ha sempre negato. Disse anche che lei era libera di fare quello che voleva. Anni dopo con Anna ne abbiamo parlato e riso insieme.

Un'intervista in cui si parla molto d'amore, di passione e a questo proposito rivela di aver avuto intimità in un posto a dir poco insolito: "In cima alla Basilica di San Pietro, sulla scala verso la cupola" , alla domanda su chi fosse con lei l’attrice sorride e risponde: "Il solito", parlando ovviamente di Paoli. Il sesso, racconta Sandrelli, è stato molto importante nella sua vita: "Sono contenta che Gino mi abbia svezzata. Anche lui era molto esuberante".

I vezzi da star e il film di Tinto Brass

Non mancano, poi, alcune curiosità, come quella in merito agli indumenti intimi. Fagnani le accenna questo suo vezzo, ovvero l'abitudine di non indossare gli slip: "Mi danno fastidio. Sono più le volte che non le metto" e quando gli si chiede se ancora oggi lo faccia, replica divertita: "No, infatti stasera ho le calze". Infine non potevano mancare anche scelte relative alla sua carriera, come quella di prendere parte al film La Chiave, di Tinto Brass: "La sceneggiatura era molto bella, ho avuto voglia di farlo. Mi sono piaciuta. E poi mi ha liberata".