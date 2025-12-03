Il rimpianto di Benedetta Porcaroli: “Non ho risposto all’ultima telefonata di Ornella Vanoni, un magone tremendo”

Benedetta Porcaroli ha avuto modo di lavorare con Ornella Vanoni nel film "7 donne e un mistero" di Alessandro Genovesi. Se prima di conoscerla provava per lei una "stima profondissima", dopo avere avuto modo di trascorrere del tempo con la cantante, si è aggiunta una sincera amicizia. Spesso si sentivano al telefono per conversazioni talvolta brevissime. L'attrice ha il rammarico di non avere risposto alla sua ultima telefonata. Ornella Vanoni è morta lo scorso 21 novembre a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Benedetta Porcaroli racconta l'amicizia con Ornella Vanoni. In un'intervista rilasciata al settimanale F, l'attrice ha spiegato che il loro rapporto era fatto di telefonate, talvolta brevi, ma sempre cariche di affetto: "Amore mio mi manchi, quando ci vediamo? Va be', ciao", e riattaccava, anche a metà frase". Oggi, confida, "mi rimane un magone tremendo". Purtroppo non è riuscita a rispondere a quella che sarebbe stata l'ultima telefonata da parte dell'artista:

Ho trovato una sua chiamata persa. Ero a Milano e mi sono detta: la vado a salutare dopo pranzo, ho avuto come un sentore. Ho provato a richiamarla dopo cinque minuti, ma non ha più risposto. Non l’ho salutata.

Il rapporto con Riccardo Scamarcio. Benedetta Porcaroli ha dichiarato di voler proteggere la sua sfera privata soprattutto quando si tratta di "ciò che succede dentro e sotto il mio letto". Ma sulla relazione con Riccardo Scamarcio ha assicurato: "Stiamo bene e ci vogliamo bene". Ed è tornata a ribadire che 19 anni di differenza non sono un problema perché tra loro "c'è uno scambio alla pari". Va molto d'accordo anche con la figlia dell'attore. Una sintonia per niente scontata. Quindi ha confidato di credere in Dio e per questo nel suo futuro vede un matrimonio in Chiesa. Desidera avere figli, ma è fermamente convinta che questo aspetto della vita non debba essere "deciso a tavolino": "Mi piacerebbe che fosse un passaggio naturale. […] Fisicamente ed emotivamente, la mia sarebbe l’età perfetta".