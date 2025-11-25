Orietta Berti a Belve: “Tenco scrisse di me nel suo biglietto d’addio, dopo la sua morte fui emarginata”

Nominata nel biglietto d’addio scritto da Luigi Tenco prima di suicidarsi a Sanremo, Orietta Berti ha rivissuto quel momento così difficile della sua vita e della sua carriera nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nella puntata di Belve andata in onda martedì 25 novembre. Prima di togliersi la vita, il cantante, eliminato dal Festival con la canzone Ciao amore, ciao, scrisse nel suo biglietto d’addio: “Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro), ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale”. Una pubblica attestazione di disistima per Berti e la sua musica, che da quel momento divenne in parte capro espiatorio di quella scomparsa.

Orietta Berti: "Mi sentivo in colpa per la morte di Tenco, non auguro a nessuno quel disprezzo"

“Non ho mai creduto al biglietto di Tenco. Suo fratello mi telefonò e mi disse che lui non avrebbe mai scritto un biglietto così”, ha raccontato la cantante nello studio della trasmissione di Rai2. Poi ha ricordato la parte più drammatica di quel periodo: “Vissi molto male quel momento. La gente mi escludeva, non potevo più andare in tv, non facevo interviste. Solo l’affetto del mio pubblico mi ha tenuto in vita”. Il momento più imbarazzante, ha aggiunto Orietta, arrivò di fronte a un giornalista incontrato a Domenica In: “Disse che non mi avrebbe fatto domande perché non mi riteneva all’altezza. Mi sentivo una nullità. Provavo un senso di colpa pur non avendo colpe. Il disprezzo è terribile, non lo auguro a nessuno. Non ho mai fatto pace con quell’episodio”.

La pensione da 1000 euro: “Ma ho versato contributi per tutta la vita”

Rispetto agli aspetti più pratici della sua vita, Orietta, pur considerandosi una privilegiata, ha spiegato di avere costruito da sola il benessere di cui oggi dispone: “Ho versato contributi tutta la vita eppure ho una pensione da 900 euro. Adesso 1000, perché è un po’ aumentata”. Divertente, invece, l’aneddoto legato alla proposta ricevuta affinché posasse per Playboy: “Mia suocera mi disse che se lo avessi fatto, non avrei mai più rivisto casa sua. Anche Tinto Brass mi propose di fare un film. Avrei dovuto recitare nel ruolo della madre della modella, ma rifiutai”.

L’amore con Osvaldo: “Mai un altro uomo. Teo Teocoli? Era uno scherzo”

Costante nella sua vita l’amore per il marito Osvaldo, unico uomo che la cantante abbia mai avuto sposato "per mezzo della voce di Al Bano". Smentito ogni altro flirt, compreso quello al quale Teo Teocoli ha fatto scherzosamente riferimento più volte: “Figuriamoci. Inventa queste cose per ridere. E poi non mi sono mai piaciuti quelli troppo alti, mi viene il torcicollo”.