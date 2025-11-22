Vita privata di Ornella Vanoni: l’amore con Strehler, la storia tormentata con Paoli, le nozze e il figlio con Ardenzi

Ornella Vanoni, icona della musica e dello spettacolo, ha vissuto intensamente anche nel privato. Compagna giovanissima di Strehler, innamorata di Gino Paoli, ha poi sposato Lucio Ardenzi dal quale ha avuto suo figlio Cristiano.

Si è spenta all'età di 91 anni Ornella Vanoni. Icona della musica italiana, dalla voce inconfondibile, ha vissuto la sua vita intensamente, come lei stessa amava raccontare. Dalla storia d'amore con Giorgio Strehler, giovanissima, agli inizi della sua carriera, passando per l'amore con Gino Paoli, il matrimonio con Lucio Ardenzi e la nascita del suo unico figlio Cristiano. Negli anni, poi, ha avuto altri amori che l'hanno accompagnata. Era da tempo, invece, che viveva sola.

L'amore giovanile con Strehler

Entrata da poco nella scuola del Piccolo di Milano, appena ventenne, Ornella Vanoni intraprende una relazione con Giorgio Strehler, diventandone la compagna. Un legame che all'epoca, 1955, diede scandalo: lei giovanissima, lui sposato e il divorzio non c'era ancora. Il loro incontro fu determinante per la carriera di Ornella Vanoni, lui iniziò a scriverle un repertorio musicale che delineò quello che poi divenne il suo stile interpretativo. La loro storia d'amore, durò circa cinque anni e una volta terminato il loro rapporto, lei si allontanò dal teatro per iniziare un percorso professionale che fosse solo suo, dal momento che le sue interpretazioni avevano destato l'attenzione della critica musicale, non solo per la vocalità, ma anche per la gestualità che caratterizzava ogni suo brano.

L'incontro con Gino Paoli

All'inizio degli Anni Sessanta, quando arrivò alla casa discografica Ricordi, incontrò Gino Paoli. Nacque tra loro un'intensa storia d'amore, nonché una bellissima collaborazione artistica che si protrasse negli anni. Il cantautore, infatti, scrive per lei una delle più belle canzoni della musica leggera italiana: Senza fine. La cantante dichiarò di essere stata a lungo innamorata di Paoli, pur sposando un altro uomo: "Ero ancora innamorata di Paoli. Il giorno delle nozze non mi sarei dovuta presentare, avrei dovuto dire la verità, sarebbe stato più leale". A lui, infatti, dedica la canzone Cercami. Le loro strade si separeranno dopo un aborto spontaneo della cantante.

Il matrimonio con Lucio Ardenzi e la nascita dell'unico figlio Cristiano

L'uomo sposato da Vanoni, nel 1961, era Lucio Ardenzi un noto impresario teatrale con una carriera da cantante alle spalle. La cantante ha sempre ammesso di aver commesso un errore sposandolo, anche perché capì col tempo che aveva delle mire artistiche su di lei, proponendola come protagonista di spettacoli teatrali che, poi, divennero un enorme successo. "Era una cosa tra lui e Strehler, voleva dimostrare che lui era più avanti, che ci aveva visto lungo" disse in un'intervista. Sulle pagine di 7 del Corriere della sera, Vanoni quasi rinnega quell'unione:

Non parlo volentieri di Lucio Ardenzi. L'ho sposato che avevo ventisei anni, l'età giusta, ma non l'uomo giusto. Non l'ho mai amato. Ero una donna sperduta. Avevo lasciato Strehler, mi ero ammalata di tisi, c'era Paoli di mezzo e lui, Lucio, era un uomo così vanitoso. Una vanità sproporzionata. Abbiamo avuto un figlio che amo, Cristiano, e questo giustifica ampiamente la nostra storia.

Eppure da quel matrimonio nacque il suo unico figlio, Cristiano. Una gioia indimenticabile per la cantante che, però, non ha mai negato di aver instaurato con lui un legame altalenante.

Il rapporto con il figlio Cristiano

Cristiano Ardenzi nacque nel 1962, venti giorni dopo la sua nascita Ornella Vanoni era già in scena. La sua vita da artista, in tournée teatrale o meno, l'ha portata a stare spesso lontano da suo figlio, condizione di cui lei stessa si è rimproverata negli anni a seguire, che ha contribuito a creare un rapporto non semplice con Cristiano, come raccontò di recente in un'intervista a Verissimo:

Mio figlio è grande, grande. Abbiamo avuto un rapporto difficile come spesso accade con i figli di chi fa questo mestiere… Come attrice potevo portarlo in giro, come cantante dovevo per forza lasciarlo ai miei, questo non gli ha fatto bene. Secondo lui la mamma andava verso una vita piena di luci, rutilante, preferendola a lui… invece di rutilante i primi tempi c’era poco. La gravidanza? Dico che è bellissima perché è l’unica volta in cui una donna non è da sola, per la prima volta sei in due. Ed è bellissimo. Altri figli? Sì, li avrei voluti ma non ho trovato il marito giusto.

Sul suo conto non si hanno grandi notizie, è sempre stato tenuto lontano dai riflettori e non è mai comparso in televisione. Le uniche notizie sul suo conto sono quelle emerse dalle dichiarazioni della madre: "Ho avuto dei terribili sensi di colpa nei suoi confronti, ne abbiamo parlato, ma quando il rapporto è logorato per anni, non diventa perfetto" aveva detto la cantante di recente. Ad ogni modo, in questi anni è diventata nonna di Camilla e Matteo, che Cristiano ha avuto da sua moglie.