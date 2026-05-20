Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri: “Mamma a 47 anni, compravo bambole nell’attesa di un figlio”

Il desiderio di genitorialità, la ricerca dell'uomo giusto e il percorso della fecondazione assistita in età avanzata. Marina Occhiena, storica ex voce dei Ricchi e Poveri, è tornata a parlare pubblicamente della sua esperienza legata alla maternità, arrivata alle soglie dei cinquant'anni. Ospite del programma di Rai 1 La volta buona, la cantante ha descritto la lunga attesa e le difficoltà cliniche superate prima della nascita del figlio Gionata.

Il racconto sulla maternità

Per l'artista, la rincorsa verso la maternità è stata bloccata per anni dall'assenza di una stabilità sentimentale, un fattore che ha spinto il concepimento oltre i limiti biologici standard: "Compravo le bambole perché ho sempre desiderato avere un figlio, ma non trovavo l’uomo giusto", ha confessato l'artista nel salotto di Caterina Balivo. La svolta è avvenuta dopo i 40 anni grazie all'incontro con il medico Giuseppe Giordano, diventato poi suo marito. La nascita del figlio, avvenuta nel 1997 quando la cantante aveva 47 anni, è stata il risultato di un iter di procreazione medicalmente assistita seguito dal suo stesso partner, ginecologo di professione. Occhiena ha spiegato di aver affrontato le cure con una forte determinazione personale, legata anche a una specifica familiarità genetica: "Ho lottato tanto, ma ci credevo. Anche perché guardando alle mie origini sapevo che fosse possibile: mia nonna ha avuto la sua ultima figlia a 52 anni".

Occhiena e suo marito Giuseppe Giordano

La vita privata di Marina Occhiena

Prima di trovare la stabilità e coronare il sogno della maternità, la vita sentimentale di Marina Occhiena è stata a lungo sotto i riflettori dei media, intrecciandosi inevitabilmente con la sua carriera artistica. Negli anni '70, all'apice del successo con i Ricchi e Poveri, la cantante ha vissuto una relazione con il collega di band Franco Gatti. Successivamente, il legame con l'allora paroliere e produttore del gruppo Cristiano Minellono divenne il centro di una celebre vicenda di cronaca rosa: la storia d'amore segreta con l'allora compagno dell'altra componente del gruppo, Angela Brambati, fu infatti la causa scatenante della rottura artistica e dell'allontanamento definitivo della Occhiena dalla band nel 1981, alla vigilia del Festival di Sanremo. Dopo anni di riserbo sulla sua privacy, la svolta professionale e personale è arrivata nei primi anni '90 grazie all'incontro con il ginecologo Giuseppe Giordano. La coppia si è sposata nel 1997, anno in cui è nato il loro unico figlio, Gionata, consolidando un'unione che dura da oltre trent'anni lontano dal mondo del gossip.