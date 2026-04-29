Rossella Erra sulla maternità: “Cure umilianti e senso di colpa, ogni test negativo era un fallimento”

Rossella Erra, opinionista e volto di Ballando con le Stelle, ha raccontato il difficile percorso affrontato per restare incinta della figlia Beatrice: “Si parla troppo poco degli aspetti psicologici, mi sentivo in difetto”.

Ospite di Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona di mercoledì 19 aprile, Rossella Erra ha affrontato il tema delle difficoltà legate al concepimento e alla fecondazione assistita. La "tribuna del popolo" di Ballando con le Stelle ha messo da parte l'intrattenimento per condividere il peso emotivo e fisico di un percorso durato anni prima dell'arrivo della sua unica figlia, Beatrice, nata dal matrimonio con Attilio Russo.

Il racconto di Rossella Erra sulla difficoltà a concepire

Nello studio di Caterina Balivo, Rossella Erra ha descritto le terapie ormonali come un'esperienza profondamente invasiva, definendole a tratti "umilianti" per la dignità della donna. Al centro del suo sfogo non c'è solo il dolore fisico, ma il trauma psicologico derivante dai continui insuccessi e dalla pressione sociale: "Ogni volta che il test era negativo mi sentivo in colpa. Mi facevano le congratulazioni perché mi vedevano gonfia, ma avevo solo messo un po’ di pancia per le cure e mi sentivo in difetto", le parole. L'opinionista ha sottolineato come la trasformazione del suo corpo, dovuta anche ai farmaci, diventasse un ulteriore motivo di sofferenza quando non corrispondeva a una reale gravidanza.

Rossella Erra e sua figlia Beatrice

Il rapporto con la figlia Beatrice

Dopo il lungo percorso clinico, la nascita di Beatrice ha segnato la fine di un periodo buio. Erra ha spiegato di aver voluto rompere il silenzio su questo tema perché troppo spesso vissuto come un tabù o una colpa privata, cogliendo lo spunto fornito anche da Cecilia Rodriguez nel podcast di Giulia Salemi. In passato, la napoletana aveva già accennato a quanto la figlia fosse stata fondamentale per superare altri momenti critici, come la perdita della madre e le difficoltà lavorative precedenti al successo televisivo, definendo il legame con la ragazza come il traguardo più sudato della sua vita.