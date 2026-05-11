Loretta Goggi racconta la sua nuova vita lontano dalla TV: “Non tornerò. Oggi faccio la prozia, è una gioia immensa”

Loretta Goggi da due anni ha lasciato la TV. La conduttrice e attrice non sembra pentita della decisione presa. In un'intervista ha raccontato la sua vita lontano dalle luci dei riflettori. A 75 anni si gode la sua famiglia e fa la prozia a tempo pieno. La figlia della sorella Daniela, infatti, è diventata mamma del piccolo Jacopo e lei ama trascorrere del tempo con il bambino.

Cosa fa Loretta Goggi oggi, la sua vita lontano dai riflettori

Loretta Goggi si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. L'amatissima conduttrice ha raccontato la sua vita lontano dalla TV. Non rimpiange le luci e i lustrini del mondo dello spettacolo. Ha trovato la serenità nel calore della sua famiglia: "Da quando sono diventata prozia mi sento un po' mamma". La settantacinquenne ha spiegato che non è riuscita ad essere molto presente con i suoi nipoti perché all'epoca era all'inizio della sua carriera e dunque spesso lontana per lavoro. Con Jacopo, però, è tutta un'altra storia: "Jacopino, invece, mi ha dato una gioia immensa e sono totalmente assorbita dal vederlo crescere. Infatti non faccio TV da due anni: ho partecipato solo a Domenica In".

Non ha intenzione di tornare in TV

Loretta Goggi ha chiarito che se dovessero proporle un nuovo programma televisivo, sa bene cosa risponderebbe: "No, grazie". Non avverte il desiderio di tornare in studio. Al contrario, invece, le piacerebbe ritornare a recitare: "Ma con calma". In realtà c'è già un progetto che la vede tra i protagonisti e che permetterà al suo pubblico di trascorrere il Natale in sua compagnia: "Ho girato Il mio nemico immaginario, l'opera prima di Antonia Liskova che uscirà a Natale. Leggendo la sceneggiatura, mi ha ricordato l’E.T. di Spielberg: un film che sottolinea l'importanza di coltivare la nostra parte infantile, i sogni e l'immaginazione". Ribadisce che ciò non significa che tornerà a lavorare a tempo pieno: "È stata un’eccezione. Da quando è nato Jacopo faccio la ‘nonna bis': io e mia sorella ci occupiamo di lui ogni volta che i genitori lavorano all'estero". Al momento, tuttavia, non ha il coraggio di accogliere il piccolino in casa sua. Sa già che con il suo entusiasmo e la sua voglia di giocare "distruggerebbe ogni cosa". Ma anche in questo caso, ha trovato la soluzione: "Quando i genitori viaggiano, ci trasferiamo in una casetta che ho vicino a Capalbio e passiamo i giorni lì".

L'uscita di scena nel 2024

Era il 2024 quando Loretta Goggi annunciò l'addio a Tale e Quale Show, il programma a cui per anni aveva partecipato nel ruolo di giurata. Sui social spiegò di avvertire l'esigenza di "scendere dal treno". La conduttrice voleva tornare a sentirsi libera di fermarsi, di riorganizzare le sue giornate, di fare nuovi progetti ma soprattutto di "godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote". E così ha fatto. Lo scorso anno, parlando del suo addio alla TV, aggiunse che riteneva che il suo ruolo nel programma di Carlo Conti fosse diventato stucchevole. Loretta Goggi ha trovato la sua serenità nel privato, nel gesto di prendersi cura di un bambino e non intende lasciarsi distrarre dalle sirene dello spettacolo.