Loretta Goggi: “Lasciai Tale e Quale Show perché ero in imbarazzo, il mio ruolo era diventato stucchevole”

Loretta Goggi si racconta a un anno dal suo addio allo show che l’aveva fatta rinascere: “Mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto”.

Loretta Goggi si è allontanata dalla televisione nella scorsa stagione, A 74 anni, lei che è uno dei volti più significativi del panorama televisivo nazionale, ha scelto di fare un passo indietro, lasciando anche anche Tale e Quale Show, programma di cui è stata un simbolo sin dagli inizi.

Una decisione, quella di lasciare il programma condotto da Conti, che Goggi aveva chiarito solo in parte nei mesi scorsi, tema su cui è tornata in queste ore con un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Negli ultimi anni ero in imbarazzo, il mio ruolo era diventato stucchevole, mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto". Goggi non nasconde dunque un certo disagio, spia di un disallineamento rispetto alla Tv di oggi, verso la quale non nutre un'opinione molto positiva: "Guardo la prima mezza puntata di ogni programma in partenza per capire di che si tratta aspettando qualcosa che non succede. Dopo il Medioevo uno pensa: ci sarà il Rinascimento? Invece pare di no".

L'addio di Goggi a Tale e Quale Show nel 2024

Parole, quelle di Goggi, molto diverse da quelle che lei stessa aveva pubblicato mesi fa per motivare la decisione di lasciare la trasmissione dopo 13 anni, che in quel caso avevano a che fare con motivi di tipo personale: "Ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po'".

La rinascita grazie a Carlo Conti: "Stavo così male"

D'altronde Tale e Quale Show è stato il programma che ha ridato linfa vitale ed artistica a Goggi in anni molto difficili, quelli seguiti alla morte del marito Gianni Brezza. Era stata proprio lei a raccontare, con affetto, la vicinanza a lei mostrata da parte di Carlo Conti: "Carlo mi invitò a I Migliori Anni, stavo così male. Poi mi convinse per Tale e Quale Show, per me è un amico […] Gianni si era raccomandato a lui, gli disse ‘stai vicino alla mia Goggi'". Da lì in poi una nuova stagione della sua carriera, che si è poi chiusa con il ritorno in prima serata grazie allo show "Benedetta Primavera", del 2023, che ha consentito a Goggi di tornare a sfoggiare nuovamente il suo repertorio artistico.