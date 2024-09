video suggerito

Perché Loretta Goggi ha lasciato Tale e Quale Show 2024: l'ingresso nel programma e i motivi dell'uscita Loretta Goggi entrava a far parte del cast di Tale e Quale Show nel 2012, un anno dopo la morte di Gianni Brezza. Fu Carlo Conti a convincerla e grazie a lui, come raccontò la cantante, iniziò la sua rinascita. Dopo 13 edizioni, però, ha deciso di tornare alla sua vita e dedicarsi al suo pronipote appena nato.

A cura di Gaia Martino

Dopo 13 edizioni, Tale e Quale Show 2024 riparte senza Loretta Goggi. La celebre cantante, veterana del programma condotto da Carlo Conti, lo scorso maggio ha annunciato il suo addio alla trasmissione nella quale approdò nel 2012, un anno dopo la drammatica morte del marito, Gianni Brezza. Dopo tanti anni dietro al bancone del talent di Rai 1, la cantante ha scelto di tornare alla sua vita per "sentirsi libera". Con un lungo post social ha salutato i telespettatori di Rai 1 e lasciato il posto ad Alessia Marcuzzi, ma come dichiarato dal padrone di casa dello show, la sua sarà "un'assenza grande".

L'arrivo di Loretta Goggi a Tale e Quale Show 13 anni fa

Loretta Goggi arrivava a Tale e Quale Show 13 anni fa, nel 2012. Un anno prima, nel 2011, sanciva il suo ritorno in tv a I Migliori Anni, ospite di Carlo Conti, dopo la morte del marito, Gianni Brezza. Il dolore per il lutto l'aveva quasi spinta "ad abbandonare tutto", come lei stessa dichiarò A Confidenze, e a salvarla ci pensò il conduttore toscano. "Carlo mi invitò a I Migliori Anni, stavo così male. Poi mi convinse per Tale e Quale Show, per me è un amico", raccontò. Ospite di Domenica In, aggiunse: "Gianni si era raccomandato a lui. Gli disse "Stai vicino alla mia Goggi". Forse capendo che stava per andarsene, chi lo sa. Quindi gli ho detto sì come avrei fatto solo con Gianni. Un sì professionale". Da allora iniziò la sua "rinascita".

Il ritorno di Loretta Goggi in tv a "I migliori anni", dopo la morte di Gianni Brezza (2012)

Perché ha deciso di ritirarsi: il lungo discorso della cantante

Dopo 13 anni, però, Loretta Goggi ha sentito l'esigenza di fermarsi e allontanarsi nuovamente dalla tv. Con un lungo post pubblicato lo scorso maggio, ha parlato ai telespettatori di Rai 1 che hanno seguito il suo lungo percorso a Tale e Quale Show, svelando i motivi del suo abbandono. "Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l'arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente": ha iniziato così il lungo messaggio social, facendo riferimento alla nascita del figlio di sua nipote, figlia di Daniela Goggi, che l'ha resa prozia. L'arrivo di un bebé in famiglia ha fatto nascere in lei la voglia di tornare a dedicarsi alla sua vita privata. La cantante ha spiegato la sua necessità di "sentirsi libera": "Ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po', farlo un'ennesima volta, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote", ha continuato prima di annunciare, ufficialmente, l'addio a Tale e Quale Show. Loretta Goggi, lo scorso maggio, ha concluso specificando, inoltre, di voler ricominciare a "far progetti di vita, colmo dei colmi per chi ha una certa età".

Il commento di Carlo Conti e i consigli ad Alessia Marcuzzi

In conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza da venerdì 20 settembre 2024, Carlo Conti non poteva non accennare all'addio di Loretta Goggi. Il conduttore ha spiegato che la sua sarà "un'assenza grandissima": "Ha fatto una scelta importante, seguire il suo nipotino che le sta riempiendo la vita più di ogni altro spettacolo. Le mando un grande abbraccio", le parole. Al posto della cantante, ci sarà Alessia Marcuzzi che a La Vita In Diretta ha raccontato di aver parlato al telefono con la Goggi alla quale ha chiesto consigli sul suo nuovo ruolo televisivo. "Loretta l'ho chiamata quando ho saputo dell'opportunità a Tale e Quale Show. Le ho detto che la amo follemente e lei è stata carinissima" – ha dichiarato la showgirl – "Le ho detto anche che la chiamerò per qualche consiglio. Lei è sempre avanti anche quando si tratta di look. Insomma, è incredibile".