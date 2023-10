Loretta Goggi: “Carlo Conti mi ha fatta rinascere, gli dissi sì come avrei fatto solo con Gianni” Loretta Goggi si racconta a Domenica In, tornando al 2011 quando, a pochi mesi dalla morte di suo marito, Carlo Conti la richiamò in televisione per consegnarle un premio che Gianni Brezza aveva immaginato per lei: “È stata una sorta di rinascita”.

A cura di Andrea Parrella

Esistono due versioni di Loretta Goggi, prima e dopo la scomparsa del marito, Gianni Brezza. Una perdita traumatica, un dolore evidentemente gigante, che Goggi ha patito moltissimo e che al tempo, nel 2011, la mise letteralmente in crisi per diversi mesi. Una crisi che sarebbe durata di più, forse, se non fosse stato per Carlo Conti. Il conduttore, in quello stesso anno, riportò Loretta Goggi in televisione e da allora è iniziata una nuova stagione della sua vita, anche sotto il profilo artistico.

Il ritorno di Loretta Goggi in Tv nel 2011

Loretta Goggi ne ha parlato nel corso di un'intervista televisiva a Domenica In, intervenendo nel corso della puntata dell'8 ottobre. "Carlo aveva visto mio marito prima che se ne andasse", ha raccontato Goggi a Mara Venier: "Gianni voleva organizzare una serata per me al Sistina per i 50 anni di carriera. Carlo mi invitò ai Migliori Anni sei mesi dopo la scomparsa di mio marito per consegnarmi questo premio creato da lui con i suoi autori, perché si ricordava che Gianni avrebbe voluto realizzare questa cosa. E li mi disse: ‘Gianni mi ha detto ‘stai vicino alla mi' Goggi'". Ricordi che la commuovono molto: "Gianni si era raccomandato a lui, forse capendo che stava per andarsene, chi lo sa. Quindi gli ho detto sì come avrei fatto solo con Gianni. Un sì professionale".

Un nuovo inizio con Tale e Quale Show

Da quel 28 ottobre 2011, Loretta Goggi riparte, soprattutto grazie al ruolo a Tale e Quale Show che Carlo Conti le cucì addosso: "Non pensavo potesse significare davvero una ripartenza, però in effetti è stato così. Quando mi chiamo per Tale e Quale Show io non mi sentivo in grado di giudicare, penso sia la cosa più brutta e difficile da fare. Carlo invece mi disse che tanti avrebbero partecipato solo se ci fossi stata io, per essere giudicati da qualcuno di competente. Mi sono buttata e sono ormai 12 anni che lo facciamo". Goggi ha quindi chiuso riconoscendo che quella "è stata una sorta di rinascita".