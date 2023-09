Carlo Conti ricorda Giorgio Napolitano a Tale e Quale Show: “Una grande figura per il nostro Paese” Carlo Conti ha aperto la prima puntata di Tale e Quale Show 2023 ricordando l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparso oggi (22 settembre) all’età di 98 anni. “Una grande figura per il nostro Paese. Mandiamo un abbraccio alla famiglia”, ha detto.

A cura di Elisabetta Murina

Carlo Conti ha aperto la tredicesima edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai1, con il ricordo dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto oggi (22 settembre) all'età di 98 anni.

Carlo Conti a Tale e Quale Show ricorda Giorgio Napolitano

Al centro del palco, prima di dare il via alla nuova edizione del programma, Carlo Conti ha voluto dedicare alcune parole a Giorgio Napolitano, scomparso il 22 settembre all'età di 98 anni. Fu presidente della Repubblica dal 2008 al 2015, oltre ad aver ricoperto numerosi altri ruoli ed essere stata una figura centrale per l'Italia.

"Il nostro ricordo da italiani va a un grande italiano, un grande Presidente della Repubblica, una grande figura del nostro Paese", ha detto il conduttore. In studio, il pubblico si è alzato in piedi e ha accompagnato le sue parole con un lungo applauso. "Un abbraccio che va in diretta da questo gruppo di italiani e anche un abbraccio alla famiglia di Napolitano", ha concluso Conti. Napolitano lascia i due figli Giovanni e Giulio e la moglie Clio Bittoni, sposata nel 1959.

La famiglia di Giorgio Napolitano: i due figli e la moglie Clio Bittoni

Giorgio Napolitano è morto all'età di 98 anni a Roma, nella clinica in cui era ricoverato ormai da tempo. L'ex presidente della Repubblica, che nel corso della sua vita fu eletto per due mandati, lascia la moglie Clio Bittoni e i due figli, Giovanni e Giulio. Quello con la moglie, avvocato di professione, è stato un amore solido e duraturo. I due si sono conosciuti, nei primi Anni Quaranta, all'Università Federico II di Napoli, che entrambi hanno frequentato. Lei intraprese poi una carriera come avvocato, mentre lui quella da parlamentare. Nel 1959 si sposarono con rito civile in Campidoglio. Dal loro amore sono nati due figli, rispettivamente nel 1961 e nel 1969, Giovanni e Giulio.