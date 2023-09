Cristina Scuccia ufficialmente fuori dal cast di Tale e Quale Show: il silenzio di Carlo Conti Carlo Conti, lo scorso luglio, aveva annunciato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti compariva anche Cristina Scuccia. Dopo settimane di indiscrezioni sull’uscita di scena della cantante ed ex suora, arriva l’ufficialità.

A cura di Daniela Seclì

Cristina Scuccia è ufficialmente fuori dal cast di Tale e Quale Show, in partenza venerdì 22 settembre su Rai1. Dopo i retroscena e le indiscrezioni che si sono rincorse in queste settimane, la cantante ed ex suora non compare tra i concorrenti presentati su Tv, Sorrisi e Canzoni, né viene mai menzionata nell'intervista rilasciata da Carlo Conti al settimanale.

Quando Carlo Conti annunciò Cristina Scuccia tra i concorrenti

In un post pubblicato su Instagram lo scorso 11 luglio (ancora visibile sul profilo del conduttore), Carlo Conti ha ufficializzato il cast di Tale e Quale Show. Nella lista di nomi che andavano da Pamela Prati ad Alex Belli, compariva anche quello di Cristina Scuccia. Poco dopo l'annuncio, tuttavia, si sono rincorse le indiscrezioni che vedevano l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi fuori dal cast. In queste ore, Carlo Conti ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, nella quale non ha mai fatto riferimento a lei, né si è preoccupato di spiegare il motivo per cui, dopo averla annunciata tra i concorrenti, sia scomparsa dalla lista. Secondo DiPiùTv, le motivazioni sarebbero le seguenti:

Sono venute fuori una serie di divergenze con i responsabili della trasmissione, perché Cristina voleva un certo tipo di garanzie artistiche. Da ex suora, aveva chiesto di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni, di avere insomma la parola finale nella scelta dei personaggi da imitare. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e quale show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti.

Carlo Conti, il cast di Tale e Quale e l'uscita di scena di Cristina Scuccia

Nell'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, non c'è alcun riferimento a Cristina Scuccia che, ribadiamo, era stata annunciata nel cast dallo stesso conduttore. Al suo posto, com'era già trapelato, c'è Jo Squillo. Tra i concorrenti anche Lorenzo Licitra, Luca Gaudiano, Ginevra Lamborghini, Jasmine Rotolo, Scialpi, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati e Alex Belli.

Il cast di Tale e Quale Show, fonte: Tv, Sorrisi e Canzoni

Tale e Quale Show terrà compagnia agli spettatori per otto puntate. Giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice che cambierà di puntata in puntata. A Sorrisi, Carlo Conti ha dichiarato: