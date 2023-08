Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale: “Rifiutava imitazioni trasgressive, ipotesi Grande Fratello” DiPiù Tv riporta le parole di fonti di Viale Mazzini che avrebbero confermato la decisione di Cristina Scuccia di non partecipare a Tale e Quale Show e avrebbero svelato i presunti motivi.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Carlo Battillocchi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale Show? Dopo TvBlog, anche DiPiù Tv conferma l'indiscrezione. Il nome dell'ex suora, reduce dall'Isola dei famosi, era nella lista del cast ufficiale annunciato da Carlo Conti. Eppure si fa sempre più concreta l'eventualità che venga sostituita dalla cantante Jo Squillo. E all'orizzonte riappare l'ipotesi Grande Fratello.

Perché Cristina Scuccia avrebbe lasciato Tale e Quale Show

Nei giorni scorsi, TvBlog aveva rivelato che Cristina Scuccia non avrebbe più fatto parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, programma di Rai1 in cui alcuni volti noti si cimentano nelle imitazioni. In queste ore, anche DiPiù Tv ha annunciato l'uscita di scena della cantante, aggiungendo alcune dichiarazioni rilasciate da fonti di Viale Mazzini:

Era già tutto deciso, ma proprio nei giorni in cui si sta mettendo a punto il programma, sono venute fuori una serie di divergenze con i responsabili della trasmissione, perché Cristina voleva un certo tipo di garanzie artistiche. Da ex suora, aveva chiesto di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni, di avere insomma la parola finale nella scelta dei personaggi da imitare. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e quale show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti.

Cristina Scuccia e l'ipotesi Grande Fratello

Le fonti contattate da DiPiù Tv sostengono che la risposta della produzione non sia piaciuta a Cristina Scuccia, che quindi avrebbe deciso di lasciare la trasmissione di Carlo Conti, cedendo il posto a Jo Squillo, che era piaciuta molto ai provini e risultava la prima nella lista degli aspiranti concorrenti esclusi a malincuore. Quanto al fatto che sia mancato un accordo economico tra il programma e Cristina Scuccia, invece, una fonte ha fatto sapere:

All’inizio c’era un accordo di massima. Nella maggior parte dei casi, le scritture in Rai funzionano in una maniera particolare. L’artista firma il contratto, nel frattempo però i documenti passano all’amministrazione per la controfirma della Rai e in questo lasso di tempo può succedere di tutto. Cristina, oltre a volere più autonomia, può avere ricevuto una proposta più allettante da Mediaset a livello economico.

Il settimanale rimarca che il riferimento è all'ipotesi che per Cristina Scuccia possano aprirsi le porte della casa del Grande Fratello. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se sarà così. Come anticipato da Fanpage.it, la lista dei concorrenti vip del reality di Alfonso Signorini è già chiusa.