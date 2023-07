Tale e Quale Show 2023, Jo Squillo potrebbe partecipare al posto di Cristina Scuccia Cristina Scuccia non sarà nella prossima edizione di Tale e Quale Show. Il suo nome era stato annunciato lo scorso luglio, ma secondo alcune indiscrezioni pare che non siano stati raggiunti gli accordi previsti con la Rai. Intanto, già è spuntato il nome di chi prenderebbe il suo posto.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione di Tale e Quale Show avrà inizio, ufficialmente, il prossimo 22 settembre e nonostante sia stato annunciato anche il cast ufficiale della prossima edizione, stando a quanto riporta TvBlog, sembrerebbe che uno dei concorrenti non parteciperà. Si tratterebbe di Cristina Scuccia, al suo posto, però, ci sarebbe già un candidata.

Cristina Scuccia non ci sarà in Tale e Quale Show 2023

Era stato proprio Carlo Conti ad annunciare i nomi dei partecipanti, i soliti 12 concorrenti vip che si cimenteranno in nuove esibizioni ed imitazioni, con cui mettere alla prova le loro doti canore. Tra i partecipanti alla nuova edizione era stato fatto anche il nome di Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy e reduce dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Secondo TvBlog, però, sembra che la sua partecipazione sia saltata a causa di mancati accordi con la Rai, per questioni di carattere economiche e anche editoriale. Ci sarebbe già il nome della possibile nuova concorrente, ovvero Jo Squillo, che sicuramente in fatto di canto non dovrebbe avere alcun tipo di problema.

Il cast di Tale e Quale Show 2023

Intanto, oltre alla giuria già confermata, formata dal già collaudato trio Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sono confermati tutti gli altri concorrenti del cast, resi noti lo scorso luglio. Oltre a Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni in coppia, che come lo scorso anno saranno chiamati a cimentarsi in performance a dir poco divertenti ed esilaranti, figurano anche protagonisti di altri programmi tv, ma anche personaggi già noti nel mondo della musica. Da settembre, infatti, vedremo nel programma di Rai1: Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli.