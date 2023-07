Tale e Quale Show 2023: i concorrenti nel cast dello show con Carlo Conti A settembre parte la nuova edizione di Tale e Quale Show. Il programma canoro di Rai1 condotto da Carlo Conti vedrà la partecipazione di dieci personaggi famosi, che si metteranno alla prova in questa sfida musicale. Tra i protagonisti di quest’anno Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra e Cristina Scuccia.

A cura di Ilaria Costabile

I preparativi per l'edizione di Tale e Quale Show 2023 sono iniziati e, infatti, sono stati resi noti anche i nomi di coloro che saranno i protagonisti delle prossime puntate dello show canoro di Rai1. I vip che quest'anno si cimenteranno nelle imitazioni dei grandi nomi della musica, italiana e internazionale, sono dieci a cui si aggiungeranno i "ripetenti" Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Tra i nomi che presenzieranno quest'anno: Cristina Scuccia, Pamela Prati, Ginevra Lamborghini e Alex Belli.

Il cast di Tale e Quale Show 2023

Come ogni anno i concorrenti famosi che si cimenteranno nelle imitazioni dei grandi artisti della scena contemporanea, ma anche di grandi artisti del passato, provengono dal mondo della recitazione, dei reality, ma anche della musica. Ecco, quindi, i nomi di chi parteciperà alla prossima edizione:

Pamela Prati,

Jasmine Rotolo,

Cristina Scuccia,

Maria Teresa Ruta,

Ilaria Mongiovì,

Ginevra Lamborghini,

Lorenzo Licitra,

Scialpi,

Gaudiano,

Alex Belli

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni

Pamela Prati

Pamela Prati, nuova concorrente di Tale e Quale Show

Pamela Prati ha alle spalle una carriera ricca di partecipazioni televisive, a partire dai primi Anni Ottanta. La showgirl, diventata nota per aver preso parte a programmi come Il Bagaglino, ha inciso anche dei brani diventati famosi perché utilizzati come sigle, ovvero Menealo, Que te la pongo e Mocambo Strambo. Ha partecipato per ben due volte al Grande Fratello Vip, e adesso è pronta per questa nuova sfida canora.

Jasmine Rotolo

Jasmine Rotolo, concorrente di Tale e Quale Show 2023

Nome d'arte di Francesca Rotolo, figlia della showgirl Stefania Rotolo e del sassofonista brasiliano Tyrone Harris, con il quale però non ha mai avuto alcun rapporto. Sin da ragazzina manifesta una certa passione per il canto e dopo aver studiato, tralasciando un periodo di lavoro in Tunisia, si dedica alla musica, collaborando con il gruppo pop dei Sottotono. Dopodiché Renato Zero la chiama per partecipare ai suoi tour nei primi anni del Duemila, periodo in cui incide anche il suo primo singolo. Nel 2007 partecipa a Sanremo Giovani arrivando in finale e nello stesso anno pubblica il suo primo album.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia, concorrente di Tale e Quale Show 2023

Il nome di Cristina Scuccia è ormai più che noto. Ex Suor Cristina, diventata famosa per aver partecipato e vinto l'edizione di The Voice del 2014 sotto la guida di J-Ax, la sua carriera musicale è stata particolarmente ricca di esperienze, anche al di fuori dell'Italia, durante le quali ha cercato di portare avanti il suo percorso religioso. È nel 2022 che, però, annuncia in una lunga intervista rilasciata in esclusiva a Verissimo, di aver deciso di spogliarsi delle vesti da suora, dichiarando di volersi dedicare alla musica. Infine, partecipa all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove arriva in finale.

Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta, concorrente Tale e Quale Show 2023

Maria Teresa Ruta è uno dei volti noti dello spettacolo che può vantare una prolifica carriera da presentatrice, iniziata nei primi Anni Ottanta. Tantissimi i programmi che conduce dalle sportive Caccia al 13 a Il processo del Lunedì, presenta anche "Lo Zecchino d'Oro", "Ok, il prezzo è giusto", "Bravo, bravissimo" e anche in Rai non mancano trasmissioni che la vedono alla conduzione, lavorando anche come attrice in alcuni film al cinema e in televisione. Ex moglie del giornalista Amedeo Goria, madre di Guenda e Gianamedeo, ha partecipato insieme alla figlia all'edizione del Grande Fratello Vip 2020.

Ilaria Mongiovì

Ilaria Mongiovì, concorrente Tale e Quale Show 2023

Ilaria Mongiovì è una cantante e attrice italiana, che ha lavorato principalmente nel mondo del musical prendendo parte al tour "Notre Dame de Paris" nel ruolo di Esmeralda e Fleur De Lys. Nel 2008 ha partecipato all'edizione di "Ti lascio una canzone"

Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini, concorrente Tale e Quale Show 2023

Sorella maggiore di Elettra Lamborghini, Ginevra è conosciuta per aver intrapreso come la sorella una carriera nel mondo della musica, pubblicando già alcuni singoli. Nel frattempo ha partecipato all'edizione 2022 del Grande Fratello Vip, dove però è stata squalificata. Adesso è pronta a cimentarsi in questa nuova avventura televisiva.

Lorenzo Licitra

Lorenzo Licitra, concorrente Tale e Quale Show 2023

Lorenzo Licitra è un cantante, noto per aver vinto l'edizione di X Factor del 2017, la stessa in cui erano presenti i Maneskin. Dopo la sua partecipazione al talent, ha pubblicato nuovi singoli, dopo l'album d'esordio del 2017, a distanza di qualche tempo, quindi nel 2022. Adesso è pronto a mettersi alla prova, dimostrando in una nuova veste la sua passione per la musica.

Scialpi

Scialpi, concorrente Tale e Quale Show 2023

Scialpi, conosciuto ora come Scialpy, è un cantante e cantautore italiano, noto soprattutto negli Anni Ottanta, nel 1988 ha anche vinto il Festivalbar. Dopo un periodo di lontananza dalla scene è poi tornato anche in una nuova veste, quella di attore, partecipando ad alcuni spettacoli teatrali. Dall'inizio della sua carriera, escluso un momento di defaillance professionale, non sono mancate produzioni e singoli che, però, non sempre hanno avuto il benestare delle case discografiche e quindi sono il risultato di una produzione propria. L'artista, infatti, si è anche scagliato contro il sistema discografico italiano, nel 2020, dichiarando il suo definitivo ritiro. Nel frattempo, nel 2015, aveva preso parte a Pechino Express come concorrente. Ora lo attende questa nuova sfida, con la sua passione più grande: la musica.

Gaudiano

Gaudiano, concorrente Tale e Quale Show 2023

Gaudiano, nome d'arte di Luca Gaudiano, è un giovane cantautore italiano, noto per aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2020 con il brano "Polvere da sparo" e nel 2021 porta la canzone al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, risultando vincitore. Nel 2022 esce il suo primo album, anticipato da due singoli.

Alex Belli

Alex Belli, concorrente Tale e Quale Show 2023

Alex Belli è un attore, modello e fotografo, noto per aver presto parte a fiction di successo come "Centro Vetrine". Il suo personaggio è stato per lungo tempo tra i più amati della soap, sebbene la sua carriera sia iniziata nel mondo della moda, di fatti tante sono le sfilate a cui ha preso parte. Nel 2007 apre il suo studio di fotografia e videomaker, tuttora in attività, a cui affianca il lavoro in televisione. Partecipa, infatti, nel 2012 a Ballando con le stelle e nel 2015 all'Isola dei Famosi. Dopo aver recitato in due film tra il 2017 al 2019, partecipa all'edizione 2021 del Grande Fratello Vip, dove è uno dei principali protagonisti.