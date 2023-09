Chi è Lorenzo Licitra, carriera e vita privata del concorrente di Tale e Quale Show 2023 Lorenzo Licitra è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2023, è un tenore ed è noto al pubblico per aver partecipato a X Factor 2017, che vinse battendo i Maneskin. Il cantante ha 32 anni ed è fidanzato con l’attore Gabriele Rossi.

A cura di Sara Leombruno

Lorenzo Licitra è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2023, è un tenore ed è già noto al pubblico per aver partecipato a X Factor nel 2017, talent show che vinse battendo i Maneskin. Lorenzo ha 32 anni ed è fidanzato con l’attore Gabriele Rossi (ex fidanzato di Gabriel Garko): i due convivono da circa tre anni.

Chi è Lorenzo Licitra, la carriera del tenore vincitore di X Factor 2017

Lorenzo Licitra sceglie la musica fin dai suoi studi, si è diplomato infatti al Conservatorio Nicolini di Piacenza. Nel 2017 conquista tutti presentandosi ai casting di X Factor 11, che vinse battendo Maneskin. In realtà, però, la sua carriera era già cominciata tempo prima: a 16 anni decise di concentrarsi unicamente sul canto lirico e cominciò ad esibirsi in giro per il mondo, come per esempio a Philadelphia. Nel 2017 fa uscire In the Name of Love (album e singolo di debutto rilasciato il 24 novembre dello stesso anno). Nel 2018 fu ospite al Change the World United Nation, evento svoltosi al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York. Da ottobre 2023 è un concorrente ufficiale di Tale e Quale Show 2023 condotto da Carlo Conti. Lorenzo Licitra ha un profilo Instagram da 295mila followers dove ama pubblicare contenuti relativi alla sua carriera artistica, ma anche alla sua vita quotidiana.

Lorenzo Licitra a X Factor 2017

Lorenzo Licitra è fidanzato con Gabriele Rossi

L'amore è una componente fondamentale nella vita di Lorenzo Licitra. Da diversi anni il cantante è fidanzato con l'ex gieffino Gabriele Rossi (ballerino, attore ed ex fidanzato di Gabriel Garko). I due stanno insieme da tre anni e sono andati a convivere nel periodo della pandemia. I due sono molto affiatati e gelosi l'uno dell'altro e, come ribadito da Rossi, non condividono le coppie che si basano sulle relazioni aperte. Galeotto fu proprio il talent show a cui Licitra partecipò: l'attore romano è da sempre appassionato alla trasmissione, e dopo la sua vittoria gli sembrò naturale scrivergli.