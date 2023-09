Chi è Ilaria Mongiovì, carriera e vita privata della concorrente di Tale e Quale Show 2023 Ilaria Mongiovì è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2023. È un’attrice e una cantante italiana, da piccola ha partecipato a Ti lascio una canzone, e la sua carriera è culminata nella partecipazione come protagonista nel musical Notre Dame de Paris.

A cura di Sara Leombruno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ilaria Mongiovì è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2023. È un'attrice e una cantante italiana, e non è un volto nuovo della televisione: quando era piccola, infatti, ha partecipato a Ti lascio una canzone, e la sua carriera è culminata nella partecipazione come protagonista nel musical Notre Dame de Paris.

Ilaria Mongiovì nel ruolo di Esmeralda

Chi è Ilaria Mongiovì, da Ti lascio una canzone a Notre Dame de Paris

Ilaria nasce nel 1993 a Casteltermini, in provincia di Agrigento. Fin da piccola è appassionata di musica, danza, canto e recitazione. A soli 15 anni, infatti, partecipa al talent show per ragazzi Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Nel 2013 Mongiovì partecipa al Supernova show, un evento di beneficenza trasmesso in televisione su un canale siciliano in cui i giovani talenti hanno l'opportunità di farsi conoscere. Dopo quest'esperienza, si unisce al gruppo teatrale La compagnia del Nove, un’associazione culturale che opera nella zona di Agrigento. Insieme a loro prende parte a diversi spettacoli come Questa sera si recita. L'anno in cui la sua carriera è arrivata al culmine è stato il 2022, quando ottiene la parte di Esmeralda nello spettacolo Notre Dame de Paris. Nel 2023 si unisce al cast del programma televisivo Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, insieme a numerosi altri cantanti noti tra cui Cristina Scuccia, Jasmine Rotolo, Lorenzo Licitra e Pamela Prati. Ilaria ha un profilo Instagram sul quale ama condividere le sue esperienze professionali.

La vita privata di Ilaria Mongiovì

Della vita privata di Ilaria Mongiovì non si sa ancora molto. Sui suoi profili social compaiono ancora alcune foto degli anni passati con i fidanzatini dei tempi del liceo, ma non ci sono tracce di relazioni più recenti. Oltre che dell'arte, Ilaria è una grande amante dei viaggi, della scrittura e del giardinaggio.