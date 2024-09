Tale e Quale Show senza Loretta Goggi, Carlo Conti: “Assenza grande, ha fatto una scelta importante”

video suggerito

È tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che tornerà da venerdì 20 settembre su Rai1. Il programma condotto da Carlo Conti, per la prima volta dalla prima stagione dovrà fare a meno di una parte che si è rivelata fondamentale nel corso degli anni per l'identità della trasmissione: non ci sarà Loretta Goggi in giuria.

Il volto storico della trasmissione ha deciso di lasciare per dedicarsi alla famiglia, come aveva annunciato solo alcune settimane fa. Un'assenza di cui Carlo Conti ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione: "Un'assenza grandissima. Ci seguirà da casa. Ha fatto una scelta importante, seguire il suo nipotino che le sta riempiendo la vita più di ogni altro spettacolo. Le mando un grande abbraccio".

Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi

In sostituzione di Loretta Goggi ci sarà Alessia Marcuzzi, in giuria al fianco dei confermati Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Marcuzzi a La Vita in Diretta aveva parlato del suo compito, accennando a una telefonata con Goggi: "Loretta l'ho chiamata quando ho saputo dell'opportunità a Tale e Quale Show. Le ho detto che la amo follemente e lei è stata carinissima". Quindi aveva aggiunto: "Le ho detto anche che la chiamerò per qualche consiglio. Lei è sempre avanti anche quando si tratta di look. Insomma, è incredibile". Quanto ai partner di giuria, Marcuzzi scherza: "L'ho già detto a Carlo, qui succederà l'inferno. Non riusciremo ad andare avanti. Ci dovranno tenere separati".

Stefano De Martino in giuria nella prima puntata di Tale e Quale Show

Nonostante tutto sulla giuria Carlo Conti non ha dubbi che continuerà ad avere lo spirito di sempre: "Parola d'ordine divertimento, c'è una giuria ma non cerchiamo il litigio, ogni osservazione, come avete potuto vedere nel corso degli anni, è fatta per far crescere, mai per demolire". Ad ogni puntata la giuria tradizionale sarà affiancata da un giudice speciale. Nella prima puntata di venerdì 20 settembre, al tavolo con Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, siederà Stefano De Martino neo conduttore di Affari tuoi. Nella seconda puntata ci sarà Katia Follesa.