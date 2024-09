“Tu hai conosciuto tanti Simone”, la frecciatina di Malgioglio ad Alessia Marcuzzi a Tale e Quale Show

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nella prima prima puntata di Tale e Quale Show 2024, in onda venerdì 20 settembre su Rai 1, Simone Annicchiarico si è cimentato nell'imitazione di Mungo Jerry, un'artista mai portato sul palco del programma. Il concorrente è figlio dell'attore Walter Chiari e Alida Chielli e, nella vita, è un conduttore. La sua esibizione ha scatenato un battibecco tra i giudici, in particolare tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, per la prima volta in questo ruolo. Ecco cosa si sono detti.

La battuta di Malgioglio ad Alessia Marcuzzi

Maglioglio ha subito commentato Annicchiarico nei panni di Mungo Jerry, sottolineando come la sua performance non lo abbia emozionato, anzi, l'abbia trovata un po' uguale a se steso. È stata poi la volta di Marcuzzi che, prima ancora di commentare l'esibizione canora, ha raccontato di aver avuto il piacere di conoscere il concorrente. "Ah, amore, tu ne hai conosciuti anti di Simone", ha scherzato Malgioglio facendo riferimento al fatto che nella vita privata della conduttrice ci siano stati tanti uomini di nome Simone. "Solo il mio ex marito in verità", ha precisato lei. Il riferimento è infatti all'amore con Simone Inzaghi, padre di suo figlio Tommaso, con cui è stata sposata per diversi anni, dal 1998 al 2006.

Il debutto di Alessia Marcuzzi in giura a Tale e Quale Show

Alessia Marcuzzi ha preso il posto di Loretta Goggi in giuria a Tale e Quale Show. La conduttrice si è presentata dietro al bancone del programma con un quadernetto, in cui si è appuntata il nome di tutti i concorrenti e le rispettive esibizioni, così da non arrivare impreparata: "Ho preso tutti gli appunti, ho saputo anche delle cose del passato". Fin da subito, non sono mancati i battibecchi con Malgioglio, seduto al suo fianco.