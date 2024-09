video suggerito

Quali programmi Rai partono dal 9 settembre, da È sempre mezzogiorno a La vita in diretta: il calendario Dal 9 settembre tornano gli appuntamenti sui canali Rai i con i programmi: Unomattina, Storie italiane, È sempre mezzogiorno, La Volta Buona, La Vita in diretta e BellaMà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 9 settembre tornano Unomattina, Storie italiane, È sempre mezzogiorno, La Volta Buona, La Vita in diretta e BellaMà. A tenere compagnia ai telespettatori volti noti della televisione, da Antonella Clerici ad Alberto Matano. L'elenco completo di tutti i programmi in partenza, tra novità e riconferme.

La nuova stagione di "Unomattina" con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla

A partire dal 9 settembre su Rai 1 torna l'appuntamento delle 8:30 con Unomattina, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Nella nuova stagione presenti i grandi temi di attualità uniti ai consigli pratici per la quotidianità, senza trascurare il racconto della società e della tutela dell'ambiente. Spazio anche a momenti dedicati alla cultura e allo spettacolo grazie alla presenza di intervista a personaggi del mondo dello spettacolo.

"È sempre mezzogiorno!" con Antonella Clerici

Da lunedì 9 settembre alle 11:55 fino a venerdì 13, riaprono le porte della cucina di È sempre mezzogiorno. Al timone Antonella Clerici, pronta con tutte le novità dello show televisivo, a partire dai giochi telefonici fino alla possibilità per gli spettatori di dedicare una ricetta a una persona cara o a un evento particolare.

Leggi anche Quando inizia Il Paradiso Delle Signore 9 a settembre: la data della prima puntata della nuova stagione

Al via "La Volta Buona" con Caterina Balivo

Ritorna La volta Buona, programma di infotainment pomeridiano condotto da Caterina Balivo dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00 su Rai 1. Previste per quest'anno alcune novità, come la possibilità per l'ospite di venire sottoposto a uno dei 12 possibili giochi del programma. La trasmissione verrà arricchita da filmati delle Teche Rai e da esibizioni musicali e performance artistiche in diretta.

Torna "La Vita in diretta" con Alberto Matano

Al via alla sesta stagione di La vita in diretta che torna in onda dalle 17:05 su Rai 1 con Alberto Matano. Fatti di cronaca, attualità, pagine di servizio e un talk finale con il tavolo pop: torna l'appuntamento tanto atteso dal pubblico.

Riparte "BellaMà" con Pierluigi Diaco

Dal 9 settembre torna BellaMà condotta da Pierluigi Diaco. L'appuntamento con il programma pomeridiano è dalle 15:25 alle 17 su Rai 2 dal lunedì al venerdì. Anche quest'anno ci saranno 20 concorrenti e 30 opinionisti, divisi tra Boomer e Gen Z, pronti a intervistare gli ospiti delle puntate, sfidarsi a colpi di reel, gare di ballo, canto, e a confrontarsi sui temi di attualità.