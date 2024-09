Torna Citofonare Rai2, il varietà di Paola Perego e Simona Ventura ha un nuovo orario: tutte le novità

video suggerito

Domani, domenica 15 settembre, riparte con una nuova edizione Citofonare Rai 2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura che torna in onda, su Rai 2, con la quarta edizione. Il "varietà del mattino" ripartirà con le tradizionali interviste ai vip, le incursioni di Gene Gnocchi, e vedrà l'ingresso nel cast di nuovi volti. Cambia la messa in onda e durerà più a lungo: il programma, infatti, inizierà alle 10.15. Tra gli ospiti della prima puntata, scrive Davide Maggio, ci saranno Giancarlo Magalli e Rosanna Vaudetti. Dalle anticipazioni, inoltre, si apprende che uno spazio sarà dedicato al ricordo di Corrado, uno dei conduttori televisivi più apprezzati nella storia della televisione.

Il nuovo orario di messa in onda di Citofonare Rai 2

Torna in onda Citofonare Rai 2 e visto il successo delle passate edizioni, allunga la sua durata. Simona Ventura e Paola Perego intratterranno il loro pubblico di Rai 2 a partire dalle ore 10.15 sino alle 12.55. L'ampliamento temporale consentirà alle conduttrici di approfondire contenuti, introdurre nuove rubriche e ospitare un maggior numero di personaggi, prima di lasciare la diretta al TG 2 delle ore 13.

Le conferme e le novità della nuova edizione

Confermati nel cast Gene Gnocchi, Antonella Elia, così come l'oroscopo di Simon & The Stars. Ci saranno ancora i giochi musicali con gli spettatori, le canzoni e le esibizioni delle due padrone di casa, e le interviste ai vip. La quarta edizione di Citofonare Rai 2 vedrà anche alcune novità: non solo lo studio sarà modificato per lasciare maggiore spazio alla band musicale Isola delle rose, si legge sul blog di Davide Maggio, ma ci saranno due uscite di scena, già rimpiazzate. Si legge che Valeria Graci e l'inviato Domenico Marocchi non fanno più parte del cast del programma: arriva, però, Rossella Erra.